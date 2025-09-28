Un comentario de la madre de Justin Bieber llena de teorías internet a días de la boda de Selena Gomez

La madre de Justin Bieber, Patti Mallette, ha publicado esta semana un mensaje en redes sociales en el que pide a sus seguidores que recen por su hijo. En su cuenta de Instagram, la mujer de 50 años difundió varias imágenes en blanco y negro del artista, de 31, con mensajes en los que pedía “sanación, fortaleza y claridad” para él, además de protección frente a sus problemas personales.

El gesto ha llamado la atención por coincidir con los días previos a la boda de Selena Gómez y el productor Benny Blanco, que se celebra este sábado en California. Numerosos comentarios en la publicación subrayan esa coincidencia y han dado lugar a especulaciones, aunque Mallette no mencionó a la actriz ni su compromiso en ningún momento.

Los mensajes de la madre incluyen frases como “te animamos y oramos por ti siempre, Justin” o “Espíritu Santo, rodéalo de verdad, luz y protección”. El propio Bieber llevaba puesta en una de las fotografías una camiseta con la frase “Oren por mí”, lo que contribuyó a dar mayor visibilidad a la publicación.

Una figura marcada por la presión mediática

Justin Bieber ha sido abierto en los últimos años sobre sus problemas con la fama, la ansiedad y varias complicaciones de salud. En 2022reveló que padecía el síndrome de Ramsay Hunt, que le provocó una parálisis facial parcial. Desde entonces, ha tratado de mantener un perfil más reservado y centrarse en su vida familiar junto a Hailey Bieber, con quien tuvo a su primer hijo en 2024.

La boda de Selena Gómez y Benny Blanco, que reunirá a unos 300 invitados entre los que figuran Taylor Swift y otros artistas de renombre, ha intensificado la atención mediática sobre el entorno del cantante. La relación intermitente entre Bieber y Gomez, mantenida entre 2010 y 2018, y los rumores de supuesta tensión entre Gómez y Hailey Bieber han reavivado el interés de los medios y las redes sociales ante cualquier gesto vinculado con el artista canadiense.