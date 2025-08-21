“Critican mi jabón, pero aplauden el de Jacob Elordi”: Sydney Sweeney estalla contra la doble moral tras vender un jabón fabricado con su agua de baño

La actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en Euphoria y The White Lotus, ha desatado una intensa conversación en redes sociales tras lanzar un jabón artesanal elaborado con agua de su propio baño. El producto, bautizado como Bathwater Bliss, se agotó en menos de 24 horas, pero su éxito comercial vino acompañado de una oleada de críticas que cuestionan los límites del marketing personal y la exposición mediática.

Sweeney, lejos de esquivar la polémica, ha respondido con contundencia. “Critican mi jabón, pero aplauden el de Jacob Elordi”, afirmó en una entrevista reciente, en referencia al actor que lanzó una vela con aroma íntimo sin recibir el mismo nivel de escrutinio. “Cuando él lo hace, lo llaman ‘genial’ o ‘atrevido’. Cuando lo hago yo, me acusan de vulgaridad. Es evidente que hay un doble estándar”, añadió.

La actriz defendió su iniciativa como una propuesta artística que juega con los límites de lo íntimo y lo comercial. “No es solo un jabón. Es una forma de explorar cómo se percibe el cuerpo, la fama y el deseo en la cultura digital. Si esto incomoda, quizá sea porque estamos demasiado acostumbrados a juzgar a las mujeres por cada paso que dan”, señaló.

El jabón, producido en colaboración con una firma de cosmética sostenible, se presentó como una edición limitada de 500 unidades, cada una numerada y acompañada de un certificado de autenticidad. Según fuentes cercanas a la campaña, el agua utilizada proviene de un baño ritual que Sweeney realiza antes de cada estreno importante.