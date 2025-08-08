David Beckham da ‘me gusta’ a la última publicación de su hijo Brooklyn en plena tensión familiar ¿un gesto de reconciliación?

David Beckham ha realizado un gesto discreto pero cargado de significado: ha dado “me gusta” a un vídeo publicado por su hijo Brooklyn en Instagram, en el que el joven comparte una receta de spaghetti carbonara. Aunque podría parecer una simple interacción digital, en el contexto actual adquiere una dimensión mucho más profunda.

En medio de las especulaciones sobre una posible fractura familiar, este gesto ha sido interpretado por muchos como una señal de acercamiento, una forma silenciosa de decir “aquí estoy” sin necesidad de palabras. En una era donde los vínculos familiares también se manifiestan en redes sociales, un like puede convertirse en un símbolo de reconciliación, especialmente cuando proviene de una figura pública que ha optado por no pronunciarse directamente sobre el conflicto.

La ausencia de Brooklyn y su esposa Nicola Peltz en el reciente 50 cumpleaños de David Beckham generó un notable vacío en la celebración, alimentando rumores sobre tensiones internas que podrían haberse gestado desde hace tiempo. La fiesta, que reunió a celebridades, amigos cercanos y familiares en un entorno festivo y exclusivo, se vio marcada por la notoria falta del hijo mayor del exfutbolista.

A esto se le suma que, mientras David y Victoria disfrutaban de unas vacaciones en St. Tropez junto a sus otros hijos, Romeo, Cruz y Harper, Brooklyn permanecía en Estados Unidos, compartiendo tiempo con la familia Peltz, con quienes mantiene una estrecha relación desde su boda en abril de 2022.

La dinámica familiar se ha vuelto cada vez más compleja, marcada por silencios públicos y gestos privados que dejan entrever una tensión latente. En este contexto, la intervención de Sir Elton John, padrino de Brooklyn y amigo íntimo de los Beckham, ha sido clave para intentar restablecer el equilibrio. El cantante organizó una cena con la intención de suavizar las tensiones, apelando a la importancia de los lazos familiares y recordando a los involucrados que “la vida es corta”.

A pesar del hermetismo que rodea al conflicto, el gesto de David en redes sociales ha sido percibido como un intento de tender la mano, una forma de abrir una puerta sin necesidad de declaraciones públicas.