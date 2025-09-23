Despixelamos a Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek que cumple 18 años

Valentina Paloma Pinault cumplió el 21 de septiembre 18 años. La hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault alcanzó este fin de semana la mayoría de edad y sus padres, por esta fecha tan señalada, organizaron un fiestón por todo lo alto para celebrar su paso a la edad adulta en un castillo en Inglaterra.

Detalles del cumpleaños

Ha sido la actriz la encargada de desvelar detalles de la fiesta de su hija Valentina en Instagram, donde acumula millones de seguidores "Comimos, bailamos, reímos, gozamos… y la fiesta siguió todo el fin de semana. ¡Feliz cumpleaños, mi cielo, nunca es suficiente celebrarte!", ha escrito Hayek junto a un carrousel fotográfico de la velada.

Familiares y amigos arroparon a Valentina en uno de los días más importantes de su vida. A la fiesta organizada en Chilham Castle, una mansión situada en el pueblo de Chilham, entre Ashford y Canterbury en el condado de Kent en Inglaterra no le faltó detalle. Todos los invitados lo dieron todo en la pista de baile al ritmo de Elvis Crespo y uno de los platos fuertes de la velada fue el gran pastel de cumpleaños, en color rojo y decorado con una rosa.

La tierna felicitación de Salma Hayek

Una de las primeras en felicitar a Valentina en el día de su 18 cumpleaños fue su madre, Salma Hayek, que no dudó en dedicarle unas bonitas palabras a su hija en Instagram. "Mi hermosa reina del baile. ¡Hoy cumpliste 18! Han cambiado tantas cosas en tu vida, pero siempre eres tan tú. Un corazón apasionado amable, un alma sabia llena de magia, una fuerza única imparable de la naturaleza con un sentido del humor ingenioso y una tenacidad obstinada. Algunas cosas nunca tendrán oportunidad te amamos por siempre y aunque siempre te adelantaste a tus años siempre estarás en mi corazón mi hija soñada. Feliz cumpleaños Valentina Paloma", escribió junto a una fotografía de la joven de pequeña.