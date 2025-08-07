Esta es la única cosa de la que se arrepiente de su trasplante de pelo el luchador de WWE John Cena

John Cena, figura emblemática de la lucha libre profesional y actor de éxito, ha compartido recientemente una reflexión íntima sobre su experiencia con el trasplante capilar. En una entrevista exclusiva, el luchador reveló que su único arrepentimiento respecto al procedimiento no fue haberlo hecho, sino haber esperado tanto tiempo para tomar la decisión.

La intervención, fue realizada en noviembre de 2024, Cena explicó que durante años evitó abordar el tema de la pérdida de cabello por vergüenza y presión social. La constante exposición mediática y los comentarios de sus seguidores lo empujaron finalmente a enfrentar la situación con honestidad y determinación.

El proceso no fue inmediato. Tras la cirugía, atravesó una fase de dormancia en la que los resultados eran apenas perceptibles, lo que exigió paciencia y fortaleza emocional. Sin embargo, más allá de lo estético, Cena considera que el trasplante fue un acto de empoderamiento personal. “Odio el hecho de que, si no hubiera habido tanta vergüenza alrededor del tema, lo habría hecho hace diez años”, confesó.

El actor también destacó que entre el 70 % y el 80 % de los hombres experimentan algún grado de adelgazamiento capilar, aunque pocos se atreven a hablarlo abiertamente. Al compartir su historia, busca normalizar los tratamientos capilares y animar a otros a tomar decisiones sin miedo al juicio externo. “Pensé que estaba solo, pero no lo estoy. Y si alguien me critica por esto, no creo que haya nada de qué avergonzarse”, afirmó.

John Cena: De ícono del ring a estrella de Hollywood

John Cena, nacido el 23 de abril de 1977 en Massachusetts, es una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre profesional y un ejemplo de versatilidad en el mundo del entretenimiento. Tras alcanzar la fama mundial como superestrella de la WWE, donde se convirtió en campeón múltiple y referente del deporte con su carisma y lema “You can’t see me”, Cena dio el salto a Hollywood, consolidándose como actor en películas como Bumblebee, Fast & Furious 9 y Peacemaker.