Estas dos celebridades serán las damas de honor en la boda de Taylor Swift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce está fijada, aunque aún sin fecha, para principios del verano del 2026, y la cantante ya empieza con los preparativos, la lista de invitados, que, según se comenta, van a ser más de 500, y hasta ha elegido a sus dos damas de honor más importantes.

En concreto serán sus mejores amigas, sus incondicionales, las que siempre están a su lado en lo bueno y en lo malo. Exactamente, las afortunadas son Selena Gómez y Gigi Hadid, que aceptaron desde el primer momento tal honor.

Son pocas las personas que desconocen cómo empezó la relación de Taylor y Travis, puesto que se ha contado muchas veces. Travis es fan declarado de la artista, a la que admiraba como un seguidor más hasta que pudo asistir a un concierto del “The Eras Tour” que protagonizaba Swift. Durante el verano de 2023 los rumores sobre su relación comenzaron a sonar cada vez más fuerte y no hubo que esperar demasiado, porque Taylor se dejó ver en un partido de los Chiefs, el equipo donde él juega, en septiembre. No hizo falta más para confirmar la relación.

Taylor Swift y Travis Kelce. Gtres

Si Taylor es una de las cantantes con mayor número de fans en todo el mundo, su novio está considerado como o uno de los jugadores más prestigiosos de la NFL, la liga de fútbol americano. Juega desde el año 2013 en uno de los equipos punteros, el Kansas City Chiefs.

Los abogados de Taylor le han recomendado que firme, antes de pasar por el altar, un contrato pre matrimonial, ya que su fortuna es mucho mayor que la de su futuro marido.