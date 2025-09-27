"Estoy en la mejor forma de mi vida": Ed Sheeran habla sobre su pérdida de peso

Ed Sheeran, de 34 años, ha contado recientemente que atraviesa una etapa de transformación física y vital. El músico ha afirmado que ha perdido peso y que, tras meses de entrenamientos, se ha propuesto el reto de conseguir un abdomen definido, algo que nunca había intentado antes. “Siento que estoy en la mejor forma de mi vida”, ha explicado en una conversación con Andy Cohen en el marco de la serie Small Stage de Sirius XM.

El cantautor ha señalado que este objetivo comenzó casi como un experimento personal. Tras ganar peso el pasado año, decidió someterse a una disciplina de ejercicio y alimentación para perder alrededor de seis kilos. A partir de ahí, quiso ver hasta dónde podía llegar y si era capaz de conseguir lo que considera un desafío personal: marcar abdominales.

Pese a la motivación, Sheeran ha reconocido que no resulta un camino sencillo. Según ha explicado, a menudo se deja llevar por pequeños excesos en reuniones o viajes, pero aun así asegura que está satisfecho con los avances conseguidos. “Va bien”, ha resumido el británico, convencido de que está en un momento físico y personal especialmente positivo.

Un cambio de hábitos a largo plazo

Más allá de este nuevo reto, Sheeran ya había iniciado un camino hacia una vida más saludable en los últimos años. En 2019 reveló que había perdido unos 50 kilos gracias a la práctica regular de deporte, especialmente la carrera, tras abandonar el tabaco. El propio artista ha asegurado que eligió correr porque no disfruta del gimnasio y que el contacto con el aire libre fue decisivo para mantenerse constante.

En entrevistas anteriores también ha contado que ha dejado atrás hábitos como la comida rápida diaria, sustituyéndolos por rutinas de ejercicio y una alimentación más equilibrada. “Es la primera vez que me siento realmente sano”, reconoció en su día. Ahora, con el objetivo añadido del six pack, sigue reforzando una narrativa de superación personal que conecta con su historia de transformación y disciplina.