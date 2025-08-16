Un experto vaticina que la boda entre Cristiano y Georgina será "una de las más caras" de la historia

La pareja más mediática del momento ha provocado una oleada de expectación tras anunciar su compromiso. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se preparan para protagonizar una boda que podría marcar un antes y un después en este tipo de celebraciones.

La magnitud del evento ya se vislumbra en detalles como el impresionante anillo de diamantes, valorado en 1,7 millones de euros, que el astro portugués regaló a su futura esposa y que anticipa la grandeza de la ceremonia nupcial.

El experto augura un evento totalmente único

Según Dylan Davey, experto en branding, el matrimonio podría superar los 11,5 millones de euros, contemplando aspectos como ubicación exclusiva, vestimentas de alta costura, entretenimiento de primer nivel y seguridad VIP. Cada detalle será meticulosamente planificado para crear un acontecimiento sin precedentes.

Davey comenta que la lista de invitados promete ser de lujo, con figuras como David Beckham, Lionel Messi, Novak Djokovic y Rafael Nadal, elevando la exclusividad del momento. La pareja busca crear un evento que no solo celebre su amor, sino que también consolide su imagen pública como iconos globales.

La estrategia de difusión de su marca será fundamental, similar a la implementada por parejas como los Beckham. La elección del destino, la moda y el espectáculo serán elementos clave para convertir esta boda en un acontecimiento mundial.