Las extrañas teorías de la conspiración sobre Leonardo DiCaprio y el porqué cubre su rostro

El ícono de Hollywood, Leonardo DiCaprio, ha provocado una oleada de teorías de la conspiración debido a su peculiar hábito de ocultar su rostro en público. Su reciente aparición en la lujosa boda de Lauren Sanchez y Jeff Bezos en Venecia, donde portaba una gorra que cubría su identidad, ha reavivado estos rumores.

A sus 50 años, el actor ha desarrollado una estrategia consistente de anonimato, utilizando máscaras, paraguas y otros elementos para mantenerse discreto, generando dudas entre sus seguidores sobre su verdadera identidad. En medio de esto, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Comentarios como "Eso no es él, es un doble" o "¿Qué está escondiendo? ¿Quizás un lifting mal hecho" han alimentado la teoría de que DiCaprio podría estar ocultando algo más que simplemente su rostro.

Al parecer se trata solamente de un reclamo de privacidad

Históricamente, DiCaprio ha empleado técnicas creativas para eludir a los fotógrafos. Desde cubrirse con una chaqueta de plumas en 2004, hasta usar una máscara veneciana en 2013 y un paraguas en el Open de Estados Unidos en 2015, su estrategia ha sido consistente. Estas acciones podrían revelar más un intento de preservar su privacidad que la existencia de un secreto oculto. La presión mediática constante ha moldeado su comportamiento, como él mismo reconoció en una entrevista con Esquire: "si no eres cuidadoso con la fama, esta puede desarrollarse en una ansiedad social".

Por esto, la explicación más razonable para su comportamiento parece ser el deseo de evitar la atención mediática, especialmente después de las críticas por su presencia en un evento que contradice su imagen de activista medioambiental, puesto que la boda, que movilizó aproximadamente 90 jets privados, ha puesto en entredicho su compromiso ecológico. La asistencia a esta boda extravagante ha intensificado el debate sobre su imagen. Críticos lo han tildado de "hipócrita", argumentando que su presencia contradice los mensajes de sostenibilidad que ha promovido durante su carrera.