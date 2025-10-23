Un famoso rapero se autoinvita a la boda de Taylor Swift: "Me gustaría ir"

El rapero estadounidense 50 Cent ha asegurado que no dudaría en acudir a la boda de Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce si recibiera una invitación. Así lo manifestó en una entrevista con el programa ExtraTV, después de que la cantante lo mencionara en una de las canciones de su nuevo álbum The Life of a Showgirl.

“Me gustaría ir allí”, declaró el músico con una sonrisa. A continuación añadió que siente aprecio por el deportista: “Me gusta el equipo, ¿sabes? Me gusta todo”. Swift hace alusión al rapero en el tema Ruin the Friendship, incluido en su disco publicado el 3 de octubre. En la letra, la artista recuerda un momento personal con la música de 50 Cent sonando de fondo, un detalle que el intérprete ha recibido con entusiasmo.

Tras el lanzamiento del álbum, 50 Cent compartió en sus redes sociales una publicación en la que celebraba haber sido el único artista mencionado en el trabajo de Swift. “¡Esto es solo para grandes expertos!”, escribió junto a una imagen alusiva al disco.

El rapero celebra el reconocimiento y abre la puerta a una posible colaboración

En declaraciones a ExtraTV, el músico explicó que interpretó la mención como una referencia al contexto musical de la época en la que su obra tenía gran presencia. “Por eso me pareció genial... el reconocimiento es el reconocimiento, pero a lo que se refería era a la época en la que nadie era más prominente en la música en ese momento”, señaló.

Respecto a una posible colaboración con Taylor Swift, 50 Cent indicó que sería necesario preguntar a la artista si se plantearía esa opción. Aunque admitió que sus estilos son diferentes, no descartó participar si surgiera una canción adecuada para su voz.