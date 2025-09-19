Fin de la relación entre Tim Burton y Monica Bellucci: la pareja anuncia su separación en un comunicado conjunto

Tim Burton y Monica Bellucci han decidido poner fin a su relación sentimental de manera oficial, comunicando su separación con elegancia y profesionalismo. La noticia fue transmitida mediante un comunicado conjunto a la Agencia France-Presse (AFP), destacando el profundo respeto que mantienen el uno por el otro.

Su historia comenzó en el festival Lumière de Lyon, donde Bellucci entregó a Burton un reconocimiento por su trayectoria cinematográfica. Desde entonces, su vínculo trascendió lo romántico para convertirse en una colaboración creativa única en el mundo del cine.

La pareja consolidó su conexión profesional con la película Beetlejuice Beetlejuice, donde Bellucci interpretó a Delores, un personaje de características únicas que busca venganza contra Beetlejuice, papel nuevamente interpretado por Michael Keaton.

El filme se convirtió en un éxito rotundo, recaudando aproximadamente 300 millones de dólares en el mercado norteamericano. Esta producción no solo representó un logro comercial, sino también el punto álgido de su relación personal y profesional.

Una separación marcada por el respeto mutuo

Durante su etapa juntos, Burton y Bellucci compartieron diversos eventos públicos, incluyendo la presentación de la segunda temporada de Mercredi en el festival de cine de Giffoni, Italia. La serie, inspirada en la familia Addams, se posicionó como uno de los contenidos más vistos en Netflix, solo superada por Squid Game.

Bellucci, de 60 años, continúa su carrera actoral con un próximo thriller dirigido por Léa Mysius, mientras Burton mantiene su reconocimiento como uno de los directores más originales de Hollywood. Sus historias personales previas incluyen la larga relación de Burton con Helena Bonham Carter, con quien tuvo dos hijos, y el matrimonio de Bellucci con Vincent Cassel, padre de sus dos hijas.

La separación se caracteriza por su mutuo respeto, evitando especulaciones sobre las razones de su ruptura. Lo más destacable es cómo han logrado mantener una relación profesional armoniosa incluso después de finalizar su romance.