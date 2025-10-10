“Fue un gran reto”: Zoe Saldaña habla de las dificultades de compartir proyecto con su marido

Zoe Saldaña relató en una entrevista con Alicia Keys para Beyond Noise que filmar el vídeo musical Show Me Love en 2019 fue “un gran reto”. Según explicó, fue la primera vez que ambos compartieron un espacio de trabajo artístico. “Fue la primera vez que entendí su forma de trabajar, y él entendió la mía”, señaló. La actriz recordó que la colaboración les llevó a afrontar fricciones propias del proceso creativo en pareja.

Casados desde 2013 y padres de tres hijos: los gemelos Cy y Bowie, de 10 años, y Zen, de 8, Saldaña y Perego suelen apoyarse mutuamente en sus respectivas carreras, aunque no suelen compartir proyectos artísticos. La intérprete contó que durante los ensayos surgieron momentos de tensión: “Me decía: ‘No me gusta cómo me hablas cuando ensayamos’, y yo le respondía: ‘¡Te sigo diciendo que me levantes!’”, comentó entre risas.

La actriz agregó que, pese a las dificultades, la experiencia les permitió fortalecer su vínculo personal y profesional. “Hemos descubierto muchas maneras de estar juntos. Trabajamos juntos en la vida, con nuestra familia y ahora en el arte”, afirmó.

Reflexiones sobre el arte y nuevos proyectos

Durante la conversación, Saldaña reflexionó sobre la perseverancia necesaria para mantenerse en la industria cinematográfica. “Ser artista significa que te rechazarán mucho más de lo que te aceptarán”, subrayó. También adelantó su interés por explorar la escritura y crear sus propias historias: “Me encantaría ver si tengo la capacidad de crear una historia significativa”.

Además, expresó su entusiasmo ante el proyecto que prepara el director James Cameron para desarrollar un documental sobre Avatar, centrado en el proceso de captura de movimiento. “Me emociona que esté considerando un documental sobre la creación de Avatar. Nos permitiría explicar por qué esta tecnología es una forma tan empoderadora de actuar”, concluyó.