“Hora de parar”: Katy Perry se electrocuta en vivo y sus seguidores le piden que se retire

Durante una reciente presentación de su gira mundial, la cantante estadounidense Katy Perry vivió un momento de tensión al manipular un equipo conectado a un sistema electrificado. El incidente, aunque breve, generó alarma entre los asistentes. La artista, conocida por su profesionalismo, se repuso rápidamente y continuó con el espectáculo.

Este episodio no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde los seguidores han expresado desde bromas hasta preocupaciones serias. Algunos consideran que la intérprete debería tomarse un descanso. “Es el momento de decirle: a disfrutar del dinero y la familia”, escribió un fan, reflejando el sentir de muchos.

Otros usuarios han exigido una revisión urgente de los protocolos técnicos. “Que alguien le diga que revise todo, no puede ser que siempre esté al borde de la muerte”, comentó un internauta en X (antes Twitter).

A pesar de los sustos, Katy Perry continúa demostrando una capacidad única para transformar cualquier contratiempo en parte del espectáculo. “Ella convierte cualquier cosa en espectáculo”, celebró una seguidora, admirando su temple y entrega.

Este incidente se suma al ocurrido en San Francisco, donde la artista estuvo a punto de caer desde un dispositivo con forma de mariposa. La acumulación de situaciones peligrosas ha puesto en el foco la seguridad de los artistas en giras de gran escala.