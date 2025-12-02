El impresionante anillo de Miley Cyrus: ¿prepara boda con Maxx Morando?

Los fans de Miley Cyrus están fantaseando con la idea de estrenar pamela para su boda. Y es que resuenan las campanas que anuncian planes de que la cantante se convierta en la esposa de Maxx Morando. Los rumores suenan con fuerza en las últimas horas, después de analizar con lupa los movimientos de la pareja estos días. Pero algo que no ha podido pasar desapercibido para nadie es el impresionante anillo que luce la artista en su dedo anular, lo que ha hecho surgir las especulaciones sobre un inminente paso por el altar.

La pareja de artistas posó ante los fotógrafos frente al photocall en su última aparición pública. Acudieron presumiendo de amor en el estreno de ‘Avatar 3: Fuego y ceniza’, aunque ella presumió además de una joya que acaparó todas las miradas. Y es que deslumbró a los allí presentes y también a quienes analizaron después las imágenes a través de las redes sociales, donde ya se ha convertido en un tema viral, del que los protagonistas guardan silencio.

Miley Cyrus, ¿se casa con Maxx Morando?

La pareja tan solo se prestó durante el estreno de la esperada cinta de James Cameron a sonreír frente a las cámaras. Pero no quisieron acercarse a los micrófonos de los reporteros para saciar sus dudas sobre la estabilidad de su noviazgo y sus planes de futuro. Especialmente ahora que en su mano brilla un diamante al que nadie quitaba ojo y del que se está hablando mucho. Desde ‘Page Six’ la han identificado como una creación de la diseñadora de joyas Jacquie Aiche. Se trataría de una sortija hecha a medida, coronada por una piedra de corte cojín reposando en oro de 14 quilates. Aun no se le ha puesto precio.

Miley Cyrus y Maxx Morando Gtres

Pero ahora que ha llamado tanto la atención esta joya, se ha echado mano a la hemeroteca a ver si formaba parte de su joyero o si podría ser fruto de una pedida de matrimonio. Así desde ‘Deuxmoi’ destacan que la primera vez que Miley Cyrus portaba tan preciado anillo fue a mediados del pasado mes de noviembre. Es decir, hace dos semanas. Pero se lo volvieron a ver en el dedo anular el 23 de noviembre, una semana después, cuando celebraba su cumpleaños con familia y amigos.

“Los 33 ya brillan gracias a la calidez de los dulces deseos de cumpleaños. Este año solo quiero reírme más con la gente que me hace sonreír. Os quiero a todos”, escribía en Instagram para hacer partícipes a sus fans de su feliz día. Hablaba de brillo, pero no hacía alusión al de su anillo, el cual le robó todo el protagonismo. Todos se fijaron en esa impresionante joya y surgieron los primeros comentarios sobre una posible boda. Muchos se amontonan en su post, mientras otros ya copan titulares en medios estadounidenses. Mientras tanto Miley Cyrus y Maxx Morando guardan silencio sobre una boda con la que ya fantasean sus fans.