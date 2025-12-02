El inesperado cumplido de Shakira a Piqué al hablar sobre el talento musical de sus hijos: "También lo heredaron de su padre"

La historia de amor de Shakira y Piqué llegó a su fin en 2022. Fue el 4 de junio cuando, a golpe de comunicado, confirmaron su ruptura. Después de 12 años juntos y 2 hijos en común, la artista y el exfutbolista tomaban caminos separados. En estos tres años, la cantante ha sabido transformar su dolor tras su separación en arte. De hecho, Shakira batió récords con la sesión que le dedicó a su ex con Bizarrap. Inmersa en la gira mundial "Las mujeres ya no lloran world tour", la cantante acaba de aterrizar en Argentina y ha concedido una de sus entrevistas más personales en el programa "Por el mundo", en la que se ha sincerado sobre su separación y sus hijos.

Una ruptura muy dolorosa

Tal y como ha confesado Shakira, su ruptura fue "una transmutación". "Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza... y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo", ha revelado.

A pesar del dolor, ha reconocido que se sintió muy afortunada porque "me sentí acompañada y creo que eso fue lo más bonito, la amistad y descubrir los amigos verdaderos que tengo. Y descubrir los amigos que tengo también en este camino de la música, y este público con el que empecé una historia de amor hace muchos años y que continúa". "Es quizás la historia de amor más larga que he tenido", ha bromeado sobre el asunto.

Shakira en uno de los conciertos de su gira mundial Gtres

Shakira, durante la entrevista, ha reflexionado sobre todo lo que ha vivido desde 2022, cuando tuvo lugar su separación. "A veces pienso, incluso: '¿Será que me pasó todo esto porque era lo que me tocaba en esta vida?', para que quizá otra gente se viera reflejada en mí y en mis vivencias, y que todo esto fuera la gasolina para este motor que se encendió y que sigue en marcha. Uno no sabe por qué atraviesa ciertas experiencias de vida, pero siempre se aprende alguna lección. De eso no hay duda", ha señalado.

Orgullosa de sus hijos

Sobre cómo la ven sus hijos, Shakira ha confesado que la versión favorita que tienen Sasha y Milan de ella es la de "mamá en pijama. Ellos prefieren la mami del sofá, la de la cama, la que está en pijama... Esa es la de ellos, la que no comparten, únicamente de ellos".

Gerard Piqué y Shakira Alejandro García Agencia EFE

El presentador del espacio, al salir el tema de su hijos, no ha dudado en señalar el talento musical que "han heredado de vos". "Sí, porque del papá no", ha bromeado la colombiana. "Los dos son muy musicales. Milan toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. ¡Tiene una facilidad! Sasha tiene una voz muy linda. En el colegio fue el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. Imagínate, primera vez de él en el teatro interpretando un personaje... y lo hace con una dedicación. Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos", ha confesado la artista orgullosa.

"Eso lo aprendieron de vos", ha insistido de nuevo el presentado. "También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable", ha declarado Shakira, lanzado un inesperado piropo a Piqué.

Inmersa en su gira mundial, todavía queda mucha Shakira por delante. "Me siento muy apasionada por mi carrera, cada vez me gusta más. Siento como si estuviera empezando. Estoy enganchada a este oficio que me ha venido tan bien en lo personal. De poder expresarme, de sanar... a través de mi música. También cantar las penas y gritarlas al viento, y eso tiene una fuerza sanadora", ha zanjado la artista.