La inusual conexión entre la boda de Selena Gomez y la de su exnovio Justin Bieber

La cantante y actriz Selena Gomez contrajo matrimonio con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia privada celebrada este sábado. El evento, que atrajo la atención de medios y seguidores, contó con la organización de Revelry Event Designers, empresa especializada en la organización de bodas de alto perfil. Fotografías aéreas confirmaron la presencia de camiones de Revelry en el lugar de la celebración, lo que dejó claro su implicación directa en el montaje.

La contratación de esta compañía ha sido muy comentada, ya que también fue la responsable de organizar la boda del exnovio de Selena, el cantante Justin Bieber, con su esposa Hailey Bieber en 2019. Revelry, reconocida por su prestigio, fue elegida estratégicamente para garantizar un resultado de alto nivel.

Según ha confirmado el Daily Mail, la planificación del evento corrió a cargo de Mindy Weiss, figura destacada en el mundo de la organización de bodas, quien aportó su sello distintivo a la ceremonia. Selena Gomez lució un vestido de novia personalizado de Ralph Lauren, confeccionado en satén con corte halter. Benny Blanco optó por un esmoquin clásico del mismo diseñador, complementando el estilo de la artista.

Entre los invitados se encontraba grandes celebridades como Taylor Swift, quien asistió de manera discreta bajo un paraguas, reflejando el carácter íntimo de la celebración. La pareja compartió imágenes del evento en redes sociales, incluyendo una publicación en la que Benny Blanco se refirió a Selena como “my wife in real life”, acompañada por la fecha 9.27.25.