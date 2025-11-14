Irina Shayk, Venus Williams o Tilda Swinton, protagonistas del calendario Pirelli 2026

El calendario Pirelli tiene 63 años de historia, cuando quiso que en todos los talleres en los que se vendían sus neumáticos colgasen las mujeres más bellas del mundo. Así comenzó a perpetuarse un legado y a crearse una iconografía alrededor de estos almanaques, que los convierten en auténticas obras de arte. Así, el del 2026 no ha defraudado a nadie. Y es que atrás quedó la mera exposición del cuerpo femenino, para ahora buscar acariciar sensibilidades a través de un trabajo fotográfico bien cuidado, con las mujeres más punteras como protagonistas.

La lista de rostros conocidos que se han prestado a ocupar un mes de tan preciado calendario es interminable. Son muchísimas las estrellas de Hollywood, las cantantes más aplaudidas, las modelos más cotizadas y otros personajes de relevancia que se han sumado a crear historia. O los diseñadores que han vestido a tales protagonistas. También los mejores fotógrafos que han prestado su cámara y su visión para adentrarnos en su particular forma de entender el mundo. Una nueva hornada ha llegado ya, con la publicación de las imágenes que nos acompañarán los próximos 365 días en el calendario Pirelli 2026.

Las bellezas icónicas del calendario Pirelli 2026

En la 52ª edición del calendario Pirelli se realiza un homenaje onírico a la naturaleza. Todo desde el prisma del fotógrafo noruego Sølve Sundsbø, que inmortaliza con su cámara a once mujeres que destacan sobre el resto por su labor en diferentes disciplinas, más allá de su belleza inherente. A través de reproducciones artísticas que persiguen emular los elementos naturales y otros más intangibles y espirituales, modelos, actrices, deportistas o cantantes posan para él. El resultado está siendo muy bien recibido por todos.

“Quise fotografiar mujeres con experiencia y profundidad”, explica el fotógrafo en la presentación del calendario en Praga. Deseaba establecer un vínculo entre la naturaleza y el cuerpo femenino, para lo que se han prestado Tilda Swinton, Gwendoline Christie, FKA twigs, Isabella Rossellini, Venus Williams, Susie Cave, Luisa Ranieri, Irina Shayk, Du Juan, Eva Herzigova y Adria Arjona. Once mujeres que se han labrado un buen nombre en sus respectivos trabajos, que ahora aúnan fuerzas para componer lo nuevo de Pirelli.

“Pirelli es un calendario icónico que lleva más de sesenta años existiendo. Cuando recibí la llamada para formar parte de él no podía creérmelo, porque llevaba mucho tiempo esperándolo. Estaba en mi bucket list, sin duda”, mantiene Irina Shayk en la presentación. A la exnovia de Cristiano Ronaldo le ha tocado dar forma al viento: “Entendí que yo podía ser viento porque el viento trae cambios, energía nueva y libertad”.

Otras de las que ha tenido ocasión de presumir de resultado ha sido Venus Williams. Mientras que su hermana Serena Williams era la estrella de los Premios Princesa de Asturias, ella corona el calendario Pirelli 2026. Lo hace diez años después que su hermana. Venus encarna el fuego: “Si lo pienso, a mi yo de 14 años esto le habría parecido ciencia ficción. Esa niña que empezaba su vida profesional habría dicho: ‘Venus, ¿por qué no intentaste también ser modelo?’ Porque, como todas las niñas, pensaba que ser modelo era lo más cool del mundo”.