Jennifer López, ‘atacada’ por un bicho en un concierto ante los gritos de sus fans

Los conciertos de Jennifer Lópezestán dando mucho juego en redes sociales. Más allá de su talento y de ser una de las artistas más aclamadas de los últimos tiempos, son muchas las anécdotas que están trascendiendo de su última gira, ‘Up All Night’. Un espectáculo que ya trajo a nuestro país el pasado 13 de julio haciendo parada en Madrid, y que ahora le ha llevado a otros dispares rincones del mundo, donde jalean sus éxitos.

Mucho se habló en su día cuando en Varsovia, la ya exmujer de Ben Affleckquedó en paños menores al perder su falda en mitad del espectáculo. Nada grave, primero porque es dueña de un cuerpo de infarto y unas curvas envidiables que no duda en mostrar siempre que tiene ocasión y también porque su desparpajo le hizo salir airosa del problema. Lo mismo que ha sucedido ahora en Almaty, Kazajistán. Y es que hizo alarde de un temple de hierro cuando un bicho gigante comenzó a escalar por su cuello ante la atenta mirada de miles de espectadores.

El bicho que puso en jaque el concierto de Jennifer López

Al parecer, se trata de un grillo. Uno muy grande. Uno que no debería estar ahí y que pone los pelos de punta a propios y extraños, al ver las imágenes que están causando furor en las redes sociales. Unos se escandalizan al ver cómo el insecto pasea tranquilamente por el cuello de la cantante, mientras ella se preocupa en calibrar su voz y dar el mejor espectáculo posible. Lo hizo, a pesar de estar siendo víctima de un ataque inesperado ante la atenta mirada de su público. Muchos se dieron cuenta, pues cuando ella se echó la mano al cuello se escuchan gritos y sonidos de repugnancia entre sus fieles. ¡Qué escalofríos!

Jennifer López lo resolvió todo con total normalidad, quitándose sin más el grillo del cuello. Al notarlo, no se le quebró la voz ni hizo un gesto mayor. Tan solo lo cogió y lo expulsó, siguiendo con el concierto, aunque siendo consciente de que el público lo había presenciado todo. Incluso después se permitió el lujo de bromear sobre algo que a muchos le habría provocado un ataque de pánico. Ella no perdió la compostura: “Me hacía cosquillas…”.