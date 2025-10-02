Julie Andrews, la actriz de Mary Poppins, cumple 90 años: su vida, su carrera y su fortaleza tras perder la voz

Julie Andrewsha cumplido 90 años este 1 de octubre, consagrada como una de las grandes figuras de la historia del cine y el teatro musical. Su papel en Mary Poppins (1964), que le valió el Oscar a Mejor Actriz, y en Sonrisas y lágrimas (1965) la situaron como un icono mundial. Desde entonces, su nombre ha estado ligado al éxito dentro y fuera de la gran pantalla.

Sin embargo, el camino no siempre ha sido fácil. Nacida en 1935 en Walton-on-Thames, Inglaterra, creció en una infancia complicada marcada por un entorno familiar inestable y un padrastro abusivo. A pesar de ello, su extraordinaria voz, capaz de alcanzar cinco octavas, la llevó desde muy niña a los escenarios y cimentó una carrera internacional que pronto la convirtió en símbolo de una época.

El golpe más duro llegaría en los años noventa, cuando, tras una operación quirúrgica en las cuerdas vocales, perdió la voz que había sido su seña de identidad. Este episodio la sumió en una profunda depresión, pero también la llevó a reinventarse como escritora de literatura infantil junto a su hija Emma y a explorar nuevas facetas artísticas.

De reina de Genovia a voz en Los Bridgerton

Lejos de retirarse, Andrews ha mantenido una intensa actividad como actriz madura. En 2001 conquistó a nuevas generaciones interpretando a la reina Clarisse Renaldi en Princesa por sorpresa, junto a Anne Hathaway, y dio continuidad a su carrera prestando su voz en producciones de gran éxito como Shrek o la serie de NetflixLos Bridgerton, donde narra la trama bajo el seudónimo de Lady Whistledown.

Consciente de que nunca volverá a cantar como antes, Andrews ha reivindicado la necesidad de adaptarse y seguir creando. “Sí extraño cantar. Era lo más importante de todo. Habría sido muy triste vivir sin ello, pero encontré otras formas de expresarme”, confesó en una entrevista reciente. La actriz llegó a un acuerdo judicial por negligencia médica tras perder su voz, con una compensación millonaria que no borró el trauma, pero le permitió rehacer su vida profesional.

Hoy, a sus 90 años, Julie Andrews sigue siendo una referencia de resiliencia, condecorada por la crítica y querida por el público de varias generaciones. De la niña con un don prodigioso a la estrella que supo sobrevivir a la adversidad, su legado permanece intacto como símbolo de talento, elegancia y superación en Hollywood.