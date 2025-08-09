Kourtney Kardashian, muy criticada en redes por llevar de esta manera a su hijo en barco

La estrella mediática Kourtney Kardashian ha desatado una tormenta de críticas en las redes sociales tras compartir imágenes de un viaje familiar a Idaho. Las fotografías, que muestran a la celebridad navegando con su hijo de 21 meses sin un chaleco salvavidas, han generado una intensa controversia sobre la seguridad infantil.

La publicación de Instagram, que captura diversos momentos del día, ha revelado una imagen particularmente cuestionada donde sostiene a su pequeño mientras navegan. La ausencia del dispositivo de seguridad ha provocado una oleada de comentarios que cuestionan su responsabilidad como madre.

Un debate sobre seguridad y responsabilidad pública

Los internautas han manifestado rápidamente su preocupación, señalando que la ley de Idaho establece que los menores de 14 años deben usar chalecos salvavidas aprobados por la Guardia Costera en embarcaciones de menos de 19 pies en movimiento. Comentarios como "¡Por favor, protege a tu hijo!" y "La seguridad infantil es primordial" han inundado la publicación.

Defensores de la celebridad han argumentado que posiblemente el chaleco estaba momentáneamente retirado para una fotografía o un abrazo. Sin embargo, el debate en redes ya ha sido generado puesto que, como figura pública, Kourtney Kardashian representa un modelo para millones de seguidores, de los cuales muchos esperan han reaccionado frente a la publicación. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas sobre la controversia. El incidente continúa generando debate en plataformas online, donde la seguridad de los niños sigue siendo un tema crucial.

Adicionalmente, incidentes náuticos recientes han subrayado dramáticamente la importancia de los chalecos salvavidas. Un ejemplo estremecedor ha ocurrido en Lake Tahoe, donde un grupo de navegantes sufrió un accidente fatal en junio de este año, con solo los usuarios de chalecos salvavidas sobreviviendo al incidente.