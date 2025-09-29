Lewis Hamilton, destrozado tras tomar la decisión de ‘dormir’ a su perro

Suele considerarse que el perro es el mejor amigo del hombre, pero en el caso de Lewis Hamilton esto era una certeza. Era su fiel compañero de vida, pues siempre estaba a su lado en los grandes acontecimientos, también en su rutina más austera. Formaban un equipo, lo que permitió que Roscoe, su bulldog inglés, comenzase a gozar de protagonismo y popularidad propia más allá de la que arrastra su famoso dueño. Pero la tragedia se ha instalado en casa del piloto, quien se ha visto en la obligación de despedirse de su amor incondicional.

El piloto de Fórmula 1 está destrozado por la muerte de su mascota. “Murió el domingo por la tarde, 28 de septiembre, en mis brazos”, ha lamentado el propio velocista a través de sus redes sociales, dejando en shock a sus seguidores. Nada hacía presagiar este fatal desenlace que ha sumido en la tristeza a Lewis Hamilton, que ahora se sentirá más solo y desamparado en el paddock, donde su fiel escudero siempre le acompañaba como un miembro más de su equipo. Quizá en más importante en su labor como apoyo emocional y ancla con el mundo.

“Como persona, me siento tan agradecida y honrada de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos”, escribía Lewis Hamilton en su perfil personal para dar a conocer la triste noticia y también dar su lugar a su mascota. Y es que era un pilar fundamental en su vida y ahora se encuentra roto ante la idea de tener que decirle adiós y continuar su camino en solitario, notando su ausencia.

Lewis Hamilton ya había alertado a sus seguidores de que su mascota se encontraba mal y estaba siendo tratado por profesionales veterinarios. Roscoe se encontraba hospitalizado y esto obligó incluso al piloto a cancelar algunos de sus compromisos profesionales, pues su prioridad era estar a su lado como el can lo ha hecho en tantas ocasiones a lo largo de su vida. “Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado”, escribía Lewis Hamilton como acompañamiento a una colección de fotografías junto a su fiel compañero de vida.

“Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de mi vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años”, sentenciaba con tristeza.