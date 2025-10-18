Una mini ‘swiftie’ con cáncer que conmovió a Taylor Swift recibe una donación de más de 80.000 euros

La artista Taylor Swift ha donado 100.000 dólares (cerca de 86.000 euros) a la familia de Lilah, una niña estadounidense de dos años que padece cáncer cerebral en fase 4. La contribución se realizó el 17 de octubre a través de la plataforma GoFundMe, donde los padres de la menor recaudaban fondos para sufragar su tratamiento.

La madre de la pequeña, Katelynn Smoot, comparte desde hace meses en redes sociales la evolución de Lilah y su proceso médico. En octubre publicó un vídeo en TikTok, bajo el título Stand with Lilah, en el que la niña llamaba “mi amiga” a Taylor Swift mientras veía uno de sus vídeos. El contenido se viralizó y permitió que la historia llegara hasta la cantante.

Según los padres, la menor fue diagnosticada con un tipo de cáncer cerebral muy poco frecuente y agresivo, con solo 58 casos documentados en EE UU el año pasado. Pese a haber sido intervenida quirúrgicamente, Lilah continúa con quimioterapia, tratamiento con células madre y sesiones de radioterapia de protones, que la obligan a pasar varias semanas en el hospital.

La cantante acompaña su gesto con un mensaje de apoyo

Tras conocer la historia, Taylor Swift realizó la donación acompañada de un mensaje en la página de GoFundMe: “Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah. Con cariño, Taylor”. La cuantía superó en casi 60.000 dólares la meta fijada inicialmente por la familia para cubrir los costes del tratamiento.

Katelynn Smoot agradeció públicamente la ayuda y explicó que la contribución permitirá a sus padres centrarse en el cuidado de su hija y en permanecer junto a ella durante el proceso. “No tengo palabras para expresar lo agradecidos que estamos. Esto nos permite concentrarnos únicamente en nuestra pequeña”, escribió la madre, quien compartió un vídeo bailando junto a Lilah al ritmo de una de las canciones más recientes de Swift.

La familia expresó su reconocimiento en redes sociales con un mensaje dirigido a la artista: “Nos has dado un regalo muy hermoso, gracias”. Lilah, en otro vídeo, volvió a referirse a la cantante como “mi amiga”, gesto que emocionó a los seguidores de la artista. La historia se ha difundido ampliamente en plataformas digitales, donde numerosos usuarios han destacado el apoyo de Swift a causas relacionadas con la salud infantil.