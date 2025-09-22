Monica Bellucci, tras su ruptura con Tim Burton: "Ocupará un lugar único en mi corazón"

Monica Bellucci y Tim Burton han tomado caminos separados. Después de casi tres años de amor, la pareja anunciaba esta semana a través de un comunicado conjunto su inesperada ruptura. "Con gran respeto y afecto mutuo, hemos decidido separarnos", rezaba el escrito.

Primeras palabras de Monica Bellucci

La actriz italiana se ha sincerado con "Vogue" España tras su ruptura con Burton. "Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre... El camino de Tim y el mío se cruzaron para hacer un viaje juntos y luego volver a separarse. Pero mientras yo viva, Tim siempre ocupará un lugar único en mi corazón", ha confesado Bellucci al ser preguntada por su separación con el cineasta.

Mónica Bellucci y Tim Burton en una imagen de archivo Gtres

Su ruptura ha sido de mutuo acuerdo y de forma amistosa. Por eso, antes de que comenzaran a salir rumores y especulaciones sobre su separación, la pareja decidió emitir un comunicado explicando los motivos de su ruptura a la Agencia France-Presse (AFP), destacando el respeto y la admiración mutua que sienten el uno por el otro.

Una pareja de cine

Mónica Bellucci y Tim Burton han conformado una de las parejas más admiradas del séptimo de arte. Su historia comenzó en octubre de 2022, cuando se conocieron en el Festival Lumière de Lyon. Allí, surgió la chispa entre ambos, pero no fue hasta junio de 2023 cuando la actriz habló por primera vez sobre su romance con el director de cine. Su inesperado noviazgo acaparó todos los titulares de la Prensa internacional y se convirtieron en una de las parejas más aclamadas de la industria. Tras una intensa historia de amor, ambos han tomado caminos separados.