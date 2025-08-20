El nieto de John F. Kennedy, con peluca rubia, se hace viral riéndose de Melania Trump

La familia Kennedy es icónica en los Estados Unidos, más allá de la leyenda negra que arrastra en su historia. Trágico ha sido el final de algunos de los miembros más destacados de la familia, pero el legado perdura con los nietos de aquellos que hicieron grande el apellido. Así lo hace ahora el nieto del expresidente John F. Kennedy, Jack Schlossberg, el menor de los tres hijos del diseñador y artista Edwin Schlossberg y la escritora y diplomática Caroline Kennedy.

A sus 32 años, es un reconocido escritor y colaborador de numerosos medios de comunicación, como corresponsal político de la revista ‘Vogue’. Pero también es muy activo en las redes sociales, donde goza una gran popularidad. Especialmente por vídeos tan virales como el que acaba de publicar en sus plataformas, convirtiéndose en todo un fenómeno viral. Un éxito que debe compartir con Melania Trump, primera dama de los Estados Unidos, a quien imita de forma sátira, incluyendo para meterse en el papel incluso una peluca.

El vídeo del nieto de Kennedy contra Melania Trump

El nieto del expresidente estadounidense está en boca de todos en su país gracias a un vídeo que ha batidos records de reproducciones y repercusión. Y todo por meterse en la piel de Melania Trump para confeccionar un vídeo humorístico. Con una peluca rubia presumiblemente de un bazar, se presenta ante la cámara como si fuese la esposa del presidente Donald Trump. Tiene un firme propósito: leer la carta que la exmodelo ha escrito directamente al presidente ruso Vladimir Putin.

Se trata de un texto redactado por la propia Melania y que su marido entregó al dirigente ruso, para apelar a su “humanidad”. No surtió mucho efecto su manuscrito, pues en el encuentro que tuvo lugar en Alaska no se llegó a ningún acuerdo. Aun así, gracias a la primera dama, el presidente ruso pudo conocer el sufrimiento que padece el pueblo ucraniano. No parece que le haya gustado mucho este gesto a Jack Schlossberg, que tras quitarse la peluca criticó abiertamente a Melania Trump.

“No creo que tuviera ningún sentido. Lo único que recuerdo es una risa melódica y la súplica de que pusiera fin a la guerra”, dice el nieto de John F. Kennedy. Considera innecesario el paso dado por la primera dama, pues bien podría decirle lo mismo a su marido, quien sí tiene capacidad de acción, además de otros frentes abiertos en Palestina: “Interesante, quizá podría hablar con alguien que realmente pueda hacer algo al respecto”. Quizá si le dijese lo mismo a su esposo el mundo sería un poco mejor.