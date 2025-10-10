El nuevo estreno de Taylor Swift arrasa en cines estadounidenses y deja atrás a DiCaprio y "La Roca" en recaudación

El más reciente estreno cinematográfico de Taylor Swift ha encabezado las cifras de taquilla del fin de semana en EE UU, superando a producciones protagonizadas por Leonardo DiCaprio y Dwayne “La Roca” Johnson. La película The Life of a Showgirl, lanzada junto a su nuevo álbum homónimo, ha recaudado 15,8 millones de dólares solo el viernes, según datos de Variety.

La cinta, titulada oficialmente The Official Release Party of a Showgirl, tiene una duración de 89 minutos y se proyectará en los cines AMC hasta el 5 de octubre. A pesar de exhibirse en 3.702 pantallas, ha logrado convertirse en el estreno con mayor rendimiento del fin de semana. El proyecto acompaña al duodécimo álbum de estudio de la artista, que también ha generado debate entre los seguidores por su contenido y mensajes.

De acuerdo con las proyecciones iniciales, Life of a Showgirl podría recaudar entre 25 y 30 millones de dólares al cierre del fin de semana. El precio de entrada, fijado en 12 dólares, actúa como guiño al número de álbum de estudio de Swift. La película incluye un vídeo musical, material detrás de cámaras y secuencias con las letras de las nuevas canciones.

Competencia en taquilla y reacciones

El éxito del nuevo proyecto de Swift ha relegado a segundo plano otros estrenos de alto perfil. El thriller de acción y comedia One Battle After Another, protagonizado por Leonardo DiCaprio, recaudó 3,3 millones de dólares el viernes, un descenso del 43% respecto a su día de estreno, tras haberse lanzado el 26 de septiembre. La película, que tuvo un coste de producción de 130 millones de dólares y otros 70 millones destinados a promoción, había liderado la taquilla en su primer fin de semana con 22,4 millones de dólares en EE UU y 26,1 millones a nivel internacional.

Por su parte, The Smashing Machine, la nueva película de Dwayne “La Roca” Johnson, obtuvo 2,6 millones de dólares el viernes en 3.345 salas. En ella, el actor interpreta al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr, papel por el que ha recibido elogios y expectativas de nominación al Óscar tras su presentación en el Festival de Venecia, donde fue ovacionada durante 15 minutos.

Con este rendimiento, Taylor Swift consolida su presencia en la gran pantalla dos años después del éxito de The Eras Tour Concert Documentary, que recaudó 96 millones de dólares en su estreno. Life of a Showgirl confirma nuevamente la capacidad de la cantante para movilizar a su público más allá de la música y dominar tanto las listas de reproducción como las salas de cine.