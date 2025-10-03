El rapero Diddy Combs, condenado a cuatro años de cárcel por delitos de prostitución

El músico y empresario Sean “Diddy” Combs, de 55 años, fue sentenciado este jueves a 50 meses de prisión después de haber sido declarado culpable en julio de dos cargos federales vinculados con prostitución. La condena se traducirá en 36 meses efectivos de cárcel, dado que se le descontará el tiempo que ya ha pasado entre rejas desde mediados de 2024.

El juez Arun Subramanian, encargado de dictar la sentencia, consideró necesaria una sanción firme “para enviar un mensaje tanto a los abusadores como a las víctimas de que la explotación y la violencia contra las mujeres conllevan una responsabilidad real”. Además, le impuso a Combs una multa de 500.000 dólares, la cantidad máxima contemplada en estos casos.

Antes de conocer la resolución final, el rapero se dirigió al tribunal y pidió disculpas a sus exnovias, a sus hijos y a su madre. “Mi comportamiento fue repugnante y vergonzoso; les fallé como padre e hijo”, dijo cabizbajo. A pesar de sus palabras, la fiscalía cuestionó su actitud, acusándole de prepotente y de no comprender aún las consecuencias de sus actos.

Un proceso marcado por divisiones

Combs había sido absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, pero el jurado sí lo responsabilizó de transportar mujeres para ejercer la prostitución. La fiscal federal adjunta Christy Slavik apuntó que el respeto del productor por la ley “es solo palabrería”, señalando incluso que el artista ya había programado compromisos públicos como si anticipara una rápida liberación.

La defensa, por su parte, había solicitado una pena no mayor de 14 meses y presentó durante la vista un vídeo de 12 minutos en el que se mostraban diversas obras sociales del artista, como charlas motivacionales a estudiantes y la participación en maratones benéficas por la educación. El tribunal no lo consideró suficiente para reducir la condena.

Con esta sentencia, una de las grandes figuras del hip hop de las últimas décadas deberá cumplir tres años efectivos privados de libertad. El caso supone un duro golpe a su carrera artística y empresarial, además de un mensaje de advertencia frente a los abusos cometidos bajo el amparo de la fama.