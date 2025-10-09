La respuesta de Justin Bieber al mensaje espiritual de su madre dispara especulaciones sobre posibles tensiones

El cantante canadiense reaccionó con un comentario sarcástico al mensaje religioso que su madre, Pattie Mallette, publicó en redes sociales, lo que ha provocado especulación sobre un posible distanciamiento y preocupación por su estado personal.

Pattie Mallette, madre de Justin Bieber, compartió esta semana una publicación con una extensa oración dedicada a su hijo. En el mensaje, la mujer pedía “libertad, fuerza, claridad y sanación” para el artista, además de protección espiritual y consuelo. La publicación fue acompañada por una fotografía del intérprete con una camiseta en la que podía leerse “Oren por mí”, y recibió numerosos mensajes de apoyo de seguidores y figuras del ámbito cristiano.

La respuesta del músico, difundida el domingo 5 de octubre, contrastó con el tono emotivo del texto original. “Lo único que necesito sanar es mi dedo meñique del pie torcido por jugar al ping pong”, escribió en su perfil. La contestación, percibida como una reacción desdeñosa o irónica, ha generado especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Reacciones en redes y contexto personal del artista

El intercambio ocurre en un momento en que los seguidores del cantante han expresado inquietud por su bienestar emocional. En julio, Bieber había compartido en Instagram una serie de imágenes tituladas Detoxxxxxxxxxxx, donde aparecía con el rostro cubierto por una toalla y una expresión aparentemente fatigada, lo que suscitó dudas entre sus seguidores sobre su estado de ánimo.

Fuentes consultadas por Us Weekly afirmaron que el artista atraviesa una etapa complicada y que su esposa, Hailey Bieber, le está dando espacio para que se recupere. A pesar de los rumores, cercanos a la pareja aseguran que ambos continúan comprometidos y mantienen la fe como uno de los pilares de su relación.

Hasta el momento, ni el entorno de Justin Bieber ni sus representantes han emitido declaraciones sobre el intercambio con su madre. Mientras tanto, las redes sociales continúan comentando el episodio, que ha reavivado el debate sobre la estabilidad personal del cantante y su vínculo con la familia.