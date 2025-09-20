Robert de Niro se obsesiona con esta isla del Caribe: así es el resort turístico de 250 millones que construye en ella

Robert De Niro, de 82 años, ha iniciado uno de sus proyectos empresariales más ambiciosos en la isla de Barbuda (Caribe Oriental), famosa por haber sido refugio habitual de la princesa Diana. El actor ha anunciado que invertirá junto a sus socios James Packer y Daniel Shamoon unos 250 millones de dólares en The Beach Club Barbuda, un resort de lujo cuya inauguración está prevista para 2026.

El oscarizado intérprete ha recordado que conoció la isla hace tres décadas, cuando llegó en barco desde Antigua, y que desde entonces pensó que sería el lugar ideal para levantar un complejo turístico. En 2014, él y Packer arrendaron 161 hectáreas en la zona del desaparecido K Club, donde Lady Di solía hospedarse. Allí se abrió en 2020 el restaurante Nobu Barbuda, que ha servido como antesala del nuevo resort.

Además, el actor ha explicado que tras el huracán Irma reparó su antigua cabaña “exactamente igual que estaba”, aunque recientemente ha decidido demolerla para levantar una nueva vivienda más amplia. La futura casa, que ha descrito como sencilla pese a incluir piscina y pista de tenis, se integrará en el entorno del resort pero conservará un carácter familiar. De Niro ha señalado que pasará allí todo el tiempo que su agenda le permita, acompañado de sus seres queridos, reforzando el vínculo personal que mantiene con la isla.

Un lujo discreto frente al mar Caribe

El proyecto contempla la construcción de un hotel boutique, el Nobu Beach Inn, junto con 17 villas privadas de hasta 550 metros cuadrados equipadas con jardines propios, duchas al aire libre y actividades personalizadas. Además, se han puesto a la venta 25 residencias exclusivas desde 12 millones de dólares y 30 parcelas adicionales para desarrollos privados. El objetivo es atraer a una clientela internacional que busca privacidad en un entorno natural aún virgen.

De Niro, que ha asegurado que pasará allí largas temporadas con su familia, también ha comenzado a construir una nueva residencia particular, tras demoler la cabaña de playa que resistió al huracán Irma. El propio primer ministro de Antigua y Barbuda le ha nombrado “enviado económico especial” como muestra de respaldo al proyecto, aunque asociaciones locales y grupos ecologistas han advertido de los riesgos de urbanización intensiva en una isla con recursos limitados.

Con este paso, el actor ha consolidado todavía más su faceta de empresario, sumando el complejo de Barbuda a sus restaurantes Nobu y a sus más de 15 hoteles repartidos por todo el mundo. Al mismo tiempo, continúa activo en el cine: su última película, The Whisper Man para Netflix, ha entrado en fase de postproducción. “La mayor satisfacción es que la gente disfrute de lo que hacemos y vuelva”, ha comentado el actor, convencido de que Barbuda reforzará tanto su legado empresarial como cultural.