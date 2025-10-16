Taylor Swift lanza una canción sobre su amigo fallecido y la madre de él rompe el silencio: “Ella mantiene vivo su nombre”

La madre de Jeff Lang, amigo de juventud de la artista estadounidense Taylor Swift, ha manifestado públicamente su reacción ante la canción “Ruin the Friendship”, incluida en el duodécimo álbum de estudio de la intérprete. Susan Lang ha afirmado sentirse sorprendida y conmovida de que, “después de todo este tiempo, ella no se haya olvidado de él”, y añadió: “Ella mantiene vivo su nombre”.

Taylor Swift, de 35 años, coincidió con Jeff Lang durante su etapa en el instituto Hendersonville High School, en Tennessee, EE UU. Lang falleció en 2010, a los 21 años, mientras cursaba biología en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. En su nuevo tema, la cantante alude a recuerdos compartidos en esa época y expresa el pesar de no haber confesado sus sentimientos a un amigo que posteriormente falleció.

Las letras mencionan lugares asociados a la zona de Nashville y al lago Old Hickory, en la ribera del río Cumberland. En ellas, Swift evoca escenas de adolescencia y concluye con la frase: “Le susurré a la tumba: debería haberte besado de todos modos”. La canción invita, según esa letra, a no reprimir los afectos por miedo a alterar una amistad.

El homenaje de Swift a Jeff Lang

La madre del joven conserva una fotografía en la que aparecen juntos Swift y su hijo, y recuerda que “eran muy buenos amigos” y que la artista “pasaba mucho tiempo en casa”. “Eso es raro hoy en día. Siempre estaban bromeando”, explicó en declaraciones al diario The Tennessean.

No es la primera vez que Swift dedica referencias a Lang en su obra. En los Premios BMI de 2010, donde fue reconocida como compositora country del año, la artista mencionó a su amigo en el discurso de aceptación y reveló que había cantado en su funeral. “Primero le tocaba mis canciones. Así que quiero agradecer a Jeff Lang”, dijo entonces.

En 2021, la cantante publicó Red (Taylor’s Version), que incluye la canción “Forever Winter (Taylor’s Version)”. Muchos seguidores vincularon ese tema con el fallecimiento de Lang, al tratar sobre la pérdida de una amistad y la dificultad de reconocer el sufrimiento ajeno.

The Life of a Showgirl, lanzado el 3 de octubre, es el duodécimo disco de estudio de Taylor Swift. En él combina temáticas personales con referencias al paso del tiempo y a las relaciones forjadas en su juventud. Con “Ruin the Friendship”, la intérprete retoma un recuerdo íntimo que, según la familia de Lang, mantiene viva la memoria de su antiguo compañero.