Zoë Kravitz y Harry Styles, pillados dando un romántico paseo en Roma

Roma es una de esas ciudades donde el romanticismo está siempre a la vuelta de la esquina. La capital italiana, cuna de una de las culturas más reconocibles en el mundo entero, ocupa todos los años los primeros puestos en el ranking de los destinos más populares. Prueba irrefutable de ello es que hasta las 'celebrities' se animan a descubrirla, ya sea en solitario o en compañía.

El pasado fin de semana, la conocida como 'Ciudad Eterna' fue testigo del nacimiento de una de las posibles futuras parejas de moda de Hollywood. La actriz Zoë Kravitz era captada paseando por la calle del brazo del cantante Harry Styles. De acuerdo a una fuente cercana al periódico británico The Sun, el ex de One Direction y la hija de Lenny Kravitz habrían comenzado su relación recientemente.

"Se estaban besando como adolescentes. [...] Es el comienzo de su relación, no hay etiquetas. Están pasándoselo bien juntos", afirma el testigo. Esta misma fuente declara al citado medio que ambos acudieron juntos a la premiere de 'Bala perdida', el nuevo largometraje que la estadounidense protagoniza junto a Austin Butler.

Ambos apuestan por darle una nueva oportunidad al amor

Tanto el historial amoroso de Kravitz como el de Styles poseen sus complejidades. En el caso de la protagonista de 'High Fidelity', esta mantuvo sonados noviazgos con los actores Penn Badgley y Karl Glusman, llegando incluso a contraer matrimonio con este último. Las campanas de boda sonaron demasiado rápido; el matrimonio duró poco más de un año.

En 2021, la actriz comenzaría a salir con la también estrella de HollywoodChanning Tatum, con quien se comprometería en 2023. Al año siguiente, la pareja decidió poner fin a la relación de mutuo acuerdo, alegando que se encontraban "en fases distintas de su vida".

Por su parte, el autor de 'As it was' lleva siendo vinculado románticamente desde que One Direction saltara a la fama allá por 2010. Su primera relación conocida fue con la estrella del pop internacional Taylor Swift, quien precisamente mantiene una cercana amistad con Kravitz.

En los últimos años, Styles ha mantenido una serie de noviazgos fugaces, siendo el más mediático el que compartió con su compañera de rodaje en 'Don't Worry Darling', la actriz Olivia Wilde. Después de romper la relación en 2022, el cantante británico sería vinculado a la intérprete Taylor Russell y posteriormente a la productora musical Ella Kenny.