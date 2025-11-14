Cuándo y dónde ver Miss Universo 2025: esta es la fecha exacta de la final del certamen

Crece la expectación en Tailandia a tan solo unos pocos días de que tenga lugar la 74ª edición del certamen de Miss Universo. Tras varias semanas llenas de eventos, las más de 120 candidatas al título de belleza más importante del planeta se darán cita en el escenario para descubrir cuál merece suceder a Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024, como reina universal.

La gala de Miss Universo 2025 será presentada por el humorista y actor Steve Byrne, mientras que contará con las ex Miss Universo Dayanara Torres (1993) y R'Bonney Gabriel (2022) para los comentarios en backstage. En cuanto al entretenimiento, se sabe que el concurso contará con las actuaciones del cantante tailandés Jeff Satur y el reconocido pianista libanés Omar Harfouch.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el concurso?

Cada vez son más los fans de los concursos de belleza en España, y es por ello que las dudas sobre la forma de apoyar a Andrea Valero, Miss Universo España 2025, son muy frecuentes. En primer lugar, hay que saber que la final de Miss Universo 2025 se celebrará a las 01:00 horas de la madrugada del próximo viernes 21 de noviembre. En Canarias, será una hora antes; es decir, a medianoche.

A diferencia de otros países, como puede ser el caso de Francia, España no cuenta con ninguna cadena propia que haya firmado los derechos para retransmitir el concurso. Aun así, se espera que se pueda conectar con el certamen en directo gracias al canal de YouTube oficial de Miss Universo.

Para telespectadores de otras partes del mundo, como puede ser el caso de Latinoamérica, está confirmado que Telemundo será la encargada de retransmitir el certamen. Aunque los husos horarios difieren, una cosa está clara para todos aquellos países: Miss Universo dará inicio durante la tarde del jueves 20 de noviembre.

Dos días antes, es decir durante la madrugada del miércoles 19 de noviembre en España y la tarde del martes 18 en Latinoamérica, tendrá lugar la competición preliminar, donde las candidatas desfilarán en traje de baño, traje de noche y traje nacional. Al final del evento, se anunciarán a las cuatro reinas continentales de la edición, que conseguirán un puesto en el top 30 de la final.