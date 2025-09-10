Los datos más curiosos sobre Pablo López, Mika, Malú y Sebastián Yatra: todo sobre los coaches de 'La Voz'

Estos días de septiembre, la música cobra más que nunca un protagonismo especial en la parrilla televisiva de nuestro país. Por una parte, 'Operación Triunfo 2025' emitirá su ya tradicional gala 0 el próximo 15 de septiembre en Prime Video, donde conoceremos a los 18 aspirantes a entrar en la Academia del programa.

Por otra parte, Antena 3 se encuentra actualmente puliendo los últimos detalles de 'La Voz 2025', nueva edición del talent show musical que llegará próximamente a la pequeña pantalla. Sus cuatro coaches asistirán esta misma noche a 'El Hormiguero' en calidad de invitados. Entre adelantos del programa y chascarrillos, se espera que descubramos alguna que otra curiosidad de cada uno de estos cantantes.

Pablo López, beneficiado de una conocidísima maldición

Si bien es un artista referente en nuestro país, lo cierto es que Pablo López no lo tuvo fácil para abrirse paso en la música. A sus 24 años el malagueño hizo frente a una de las torturas más recordadas por los espectadores asiduos de Telecinco: las críticas de Risto Mejide en 'Operación Triunfo'.

Tildado de "pianista de hotel y crucero" (Mejide se retractaría con el paso de los años), López aguantó semana a semana hasta alcanzar la gran final del formato. Tras una reñida votación, el autor de 'El Patio' terminó relegado a un segundo puesto después de la victoria de Virginia Maestro. Sin embargo, y tal como se comprueba con la famosa maldición del ganador de OT, los segundos puestos suelen ser a veces sinónimo del verdadero triunfo.

Malú, conectada emocionalmente al mundo animal

Malú es una gran defensora de los animales. Ella misma ha tenido varias mascotas en su casa. En concreto, su corazón ha estado ocupado por sus perras Danka y Lola, junto con su gato Chanelo. Además, tiene actualmente apadrinado a un orangután llamado Boris.

Aprovecha cualquier ocasión para apoyar a las numerosas asociaciones que luchan por el derecho de los animales. Eso sí, es una de las artistas más implicadas con asociaciones que llevan a cabo determinadas causas solidarias, como Cruz Roja, Greenpeace o Unicef.

Mika, marcado por la guerra desde pequeño

Nacido en Beirut durante la guerra civil libanesa, Michael Holbrook, más conocido como Mika, se ha afincado en distintas partes del mundo a lo largo de su vida. Además de haber vivido en Chipre y Francia, el compositor y autor de 'Relax, take it easy' tuvo que hacer frente al secuestro de su propio padre.

Raptado durante un viaje de negocios en Kuwait, Holbrook tuvo que esperar nueve largos meses hasta poder reencontrarse con su progenitor, quien estaba irreconocible. Y es que Michael Holbrook Sr. sufrió una visible pérdida de peso a la vez que ganó una barba poblada.

Sebastián Yatra, 'bautizado' gracias a los consejos de su madre

El exnovio de Aitana y autor de 'Tacones rojos' no se apellida Yatra, aunque muchos puedan pensarlo de primeras. En realidad, el cantante colombiano se llama Sebastián Obando Giraldo, y Yatra no es un apellido presente en su familia.

La artífice de esta decisión artística no es otra que la madre del artista, que le aconsejó a su hijo que se pusiera de apellido musical esta palabra hindi que significa "camino sagrado". Al final, la intuición de una madre demostró estar en lo correcto, ya que el artista se convirtió en un icono internacional.