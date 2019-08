Dicaprio y Cooper también dicen adiós a sus abdominales

Horarios cambiados, comidas copiosas, calorías multiplicadas... es época de verano y se convierte en todo un reto no salir de él con unos cuantos kilos encima de más. Pero es que ningún ser humano está exento de ello, ni siquiera las «celebrities». Y una muestra de ello son los galanes Hollywood. Uno de ellos es Bradley Cooper. No sabemos si será por el verano o por su reciente ruptura con Irina Shayk, pero lo cierto es que en sus últimas imágenes se ve que ha ganado unos cuantos kilos. En ellas, el actor pasea por las calles de Nueva York con un look bastante descuidado, con prendas bastante amplias y colores oscuros. Quizá como reflejo de la situación sentimental que está atravesando. Y si nuestra indumentaria dice mucho de quiénes somos o de cómo nos sentimos es más que evidente que el protagonista de «Ha nacido una estrella» no está pasando por su mejor momento tras su divorcio con la modelo rusa después de cuatro años de relación.

Leo, enamorado

El otro que tampoco ha podido evitar subir de peso es Leonardo Dicaprio. Hace unos días se podía ver al actor disfrutando de unos días de playa y luciendo «barriguita» en la costa italiana. En su caso, la falta de amor no puede ser el aliciente, ya que comparte su vida con Camila Morrone –a quien le saca 23 años– desde diciembre de 2017.

Después de recorrer Roma con los padres del intérprete y la madre de la joven, la pareja se subió a un yate y visitaron Cerdeña, Positano y Ponza, donde realizaron actividades acuáticas y disfrutando de momentos juntos felices y cómplices. También se pudo ver a Sean Penn y su novia Leila George, disfrutar con la pareja.