De dónde nacen los gritos en Miss Universo: este es el origen del famoso meme

Está siendo sin duda alguna el evento más importante del mes de noviembre, y no es para menos. Iniciado oficialmente el pasado 3 de noviembre, el certamen de Miss Universo prosigue en Tailandia con los preparativos de cara a la celebración de su 74ª edición. En total, serán más de 120 las candidatas al título de belleza más codiciado del mundo.

Mientras las participantes asisten a los distintos eventos que el país asiático tiene preparados y continúan entrenando para darlo todo en el escenario, son muchas las personas que están empezando a interactuar con el concurso de una forma que está empezando a ser ya tradicional. Y sí, la llegada de Miss Universo 2025 ha supuesto un aluvión de gente replicando los gritos de las candidatas al presentarse.

Millones de reproducciones

Este año, la encargada de hacer los honores y comenzar con la ronda tradicional de vídeos de humor ha sido la 'influencer' Megan Bolton. El impacto que este tipo de contenidos puede llegar a tener queda reflejado en sus publicaciones. El primero de sus posts dedicados a imitar a las candidatas ha acumulado más de 33 millones de reproducciones y más de un millón de 'me gusta'.

Programas como 'Saturday Night Live' o Eurovisión también se han hecho eco con anterioridad de los gritos de las candidatas de Miss Universo. En el caso del programa de televisión estadounidense, un sketch realizado en 2023 con Aubrey Plaza como protagonista era capaz de superar las 4 millones de visualizaciones.

Por otra parte, la competición de música europea presentó a varios países en una de sus semifinales mediante unas azafatas que se ofrecieron a fingir que se encontraban en un certamen de belleza. Si todas estas imitaciones han triunfado, es porque poseen un elemento en común. O más bien una persona en común: aquella que lo empezó todo.

El origen del meme

En el año 2018, Miss Universo se celebraba, casualmente como este 2025, en Tailandia. Algunas de las candidatas más relevantes de aquella edición fueron la vencedora, la filipina Catriona Gray, y la representante de España, Ángela Ponce, quien hacía historia al ser la primera mujer transexual en competir en el certamen.

Sin embargo, la atención aquel año recayó en la abanderada de Francia, Eva Colas. La noche de la competencia preliminar, donde las candidatas tenían que presentarse por primera vez al público, la francesa hizo accidentalmente un guiño al animal nacional de su país y fue víctima de un aparatoso gallo en directo. El resultado, más que una introducción potente, terminó asemejándose a un grito en una película de terror.

A pesar de haber ocurrido en 2018 y de haberse convertido en un momento recordado por los seguidores del certamen, no sería hasta 2023 cuando el vídeo del grito de Colas terminaría volviéndose viral a nivel 'mainstream'. Fue a partir de ese 'boom' que los 'influencers' dedicados al contenido de humor quisieron empezar a replicar los saludos de las candidatas.

En cuanto a Eva Colas, la francesa parece habérselo tomado bien al cabo del tiempo. Con motivo de la celebración de Miss Universo en 2022, la ex reina de belleza quiso compartir una publicación en Instagram para aclarar como se sentía al respecto. "Dos segundos que me siguen desde hace cuatro años", escribió la modelo mientras se tomaba un vino y se reía de la situación.