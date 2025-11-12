Dónde vive Pablo Alborán: así es la exclusiva vivienda madrileña en la que reside el cantante

El pasado 7 de noviembre, toda España se levantaba con ganas de descubrir lo nuevo de dos de los artistas más importantes del país. Por un lado, Rosalía cautivaba a su público gracias al estreno de 'Lux', su cuarto proyecto musical, donde lo espiritual y lo divino convergían para dar paso a una experiencia para todos los sentidos.

Por otra parte, Pablo Alborán publicaba el que era su séptimo álbum de estudio, 'KM0' (Kilómetro cero), ensalzando todavía más una carrera que ha terminado de definirle como uno de los cantantes más relevantes del panorama de los últimos años. El malagueño, que debutó en los escenarios en 2011, terminaría mudándose a Madrid, ciudad en la que reside actualmente.

Un hogar verdaderamente exclusivo

Ubicada en Boadilla del Monte, la casa de Pablo Alborán está rodeada de vegetación y con amplios espacios exteriores. Desde fuera, la vivienda destaca por su estilo moderno, con líneas limpias, grandes ventanales y un equilibrio entre el blanco de las fachadas y los tonos cálidos de la madera. Es un lugar pensado para el descanso, la privacidad y la inspiración artística.

En el interior, predomina una decoración minimalista y luminosa. Los espacios son amplios y abiertos, con mucha luz natural que entra por las ventanas de suelo a techo. Los colores neutros se combinan con pequeños detalles en tonos verdes y azules, creando una atmósfera relajante. Los muebles son de diseño sencillo, pero cada rincón tiene un toque personal que refleja el gusto estético del cantante.

Uno de los lugares más especiales de la casa es su estudio de grabación. Allí, Pablo Alborán pasa horas componiendo y experimentando con nuevas melodías. El espacio está perfectamente insonorizado y equipado con instrumentos, ordenadores y un piano de cola. Aun así, conserva un ambiente acogedor, gracias a la luz natural y a la conexión visual con el jardín, algo que le ayuda a inspirarse y mantener la calma durante su proceso creativo.

El exterior también tiene un papel importante. La casa cuenta con una amplia zona ajardinada, piscina y rincones donde relajarse o compartir momentos con amigos y familiares. Las plantas y los materiales naturales se integran perfectamente con la arquitectura moderna, dando la sensación de estar en un pequeño oasis. Es un hogar que combina a la perfección la serenidad, la belleza y la funcionalidad, justo como la música del propio Pablo Alborán.