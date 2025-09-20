Esta es Alisa Jarcheva, la "gatita" de 17 años que enamoró a Putin

En abril de 2010, Alisa Jarcheva aparecía en el calendario Te amamos medio desnuda bajo la frase “Vladimir Vladimirovich, has apagado los incendios, pero yo sigo en llamas”. Tenía 17 años y estudiaba periodismo en la Universidad Estatal de Moscú.

El regalo, entregado a Putin por su 58 cumpleaños, incluía los teléfonos de las doce modelos y, según los periodistas Roman Badanin y Mijaíl Rubin, fue la llave que abrió la puerta del Kremlin a la joven.

El libro El Zar en persona sostiene que, en cuestión de un mes, asesores de Putin contactaron con Jarcheva y comenzó a visitar residencias gubernamentales cada dos semanas durante casi un año. Sin fotografías ni registros públicos que lo confirmen, la única huella visible es un apartamento de 100 m² en el complejo Golden Keys-2, adquirido a través de Grigory Baevsky, empresario conocido por gestionar propiedades que terminan en manos de personas vinculadas al Kremlin.

Jarcheva niega la relación y asegura que pagó una hipoteca, pero el valor del inmueble, estimado en un millón de euros en 2024, estaba fuera del alcance de cualquier estudiante.

El calendario que le abrió la puerta al Kremlin

La trama se ensancha en 2016, cuando Reuters reveló que Baevsky había entregado lujosos pisos en Moscú a varias mujeres relacionadas con Putin, entre ellas la propia Jarcheva, la familia de la gimnasta Alina Kabaeva y la hija mayor del presidente. El Kremlin calificó la información como “manipulada” y el buscador Yandex News borró casi todas las referencias a “la gatita de Putin”, apodo que se popularizó tras la aparición del calendario. Tras casarse, Jarcheva cambió su apellido por Ajilgova y hoy dirige el estudio de bronceado Bronzeglow en pleno centro de Moscú, un negocio que declara pérdidas, pero le permite mantener el apartamento.

Su padre, Vsevolod Jarchev, trabaja desde 2020 en la sección de propaganda de una ONG ligada al Ministerio de Defensa, entidad dirigida por Vladimir Tabak, coautor del calendario erótico que cambió la vida de Jarcheva.