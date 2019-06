¿Ganó Melania Trump a Kate Middleton el duelo de estilo en Londres?

En eso andan porque tienen poderes similares. Muchos toman sus encuentros oficiales como duelos estilísticos por puro entretenimiento. Y creen que no pasa de ahí. Esto de los enfrentamientos o piques son cosa de toda la vida desde que inventaron el glamour. Sin duda, la duquesa de Cambridge volvió a triunfar a pesar de los guiños de Melania Trumpo a Diana de Gales.

¿Genoveva Casanova y Moisés Chacrón, pareja del verano?

FALSO

No les auguro una relación duradera. Aunque se les ve entusiasmados o con ganas de estar en el candelero, Genoveva Casanova parece precisar ser protagonista de estos supuestos affaires. Son estímulo y espoleta para mantenerse en primera línea del «cuore». Personalmente no apuesto por ellos y me parece que su supuesta relación solo responde a una estrategia publicitaria.