Este es el insólito conflicto entre dos artistas españolas que sacudió el Riverland Fest

El altercado ocurrió la noche del sábado en el Riverland Fest, cuando Bb Trickz interrumpió abruptamente la actuación de Métrika para reprocharle unas declaraciones de hace un tiempo, cuando la artista valenciana dijo que "le iba a robar las racks" a la catalana. Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran cómo Bb Trickz subió al escenario y confrontó a Métrika con la frase: "¿A quién le vas a robar tú?", generando momentos de tensión que derivaron en agresiones físicas, según relató posteriormente Métrika.

Historial de polémicas entre artistas

Este no es el primer enfrentamiento público de Bb Trickz, quien el año pasado mantuvo una sonada discusión con Bad Gyal durante un evento en Nueva York que también se viralizó. La cantante catalana, cuyo nombre real es Belize Nicolau Kazi, ha experimentado un rápido ascenso en la escena musical internacional con actuaciones en festivales como Coachella y colaboraciones con artistas como Charli XCX.

Por su parte, Thais Amores García, conocida como Métrika, comenzó su carrera musical a los 13 años destacándose en el género trap con letras que abordan el empoderamiento femenino y la sexualidad desde una perspectiva personal. El incidente en el festival asturiano ha generado un amplio debate en redes sociales sobre los límites de las rivalidades artísticas y los protocolos de seguridad en eventos musicales.