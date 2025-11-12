Este es el patrimonio total de Los Javis: proyectos audiovisuales, dos perro y una mansión

Ha sido una de las parejas más duraderas entre las 'celebrities' de nuestro país. Pero incluso para ellos, la vida es capaz de elegir caminos distintos. Tras comenzar a salir en 2010 y darse el 'sí, quiero' en 2018, Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos popularmente como Los Javis, ponían fin a su relación.

Desde el primer momento, muchas han sido las especulaciones que se han generado en torno al porqué de la ruptura. Entre todos los rumores, lo único que sí se ha podido saber gracias a fuentes cercanas a la pareja ha sido que la separación se ha llevado a cabo en buenos términos, con respeto mutuo y un compromiso por seguir trabajando unidos.

La gestión del patrimonio, el próximo paso a seguir

Ahora que Calvo y Ambrossi han decidido pasar página, lo primero que hay que determinar es lo que harán con sus posesiones. La más importante de ellas, su mansión en Pozuelo de Alarcón, está valorada en 1,5 millones de euros, y fue adquirida por los productores después de haber estado conviviendo durante varios años en el céntrico barrio de Malasaña.

También es importante tener en cuenta la empresa que ambos fundaron, Suma Content S.L., la cual se ha posicionado como una de las productoras más destacadas del panorama nacional. Especializada en el desarrollo y distribución de proyectos audiovisuales, teatrales y musicales, ha estado detrás de grandes éxitos como 'Veneno', 'Paquita Salas' o 'La Mesías'.

Dentro de su estructura corporativa se encuentra también Suma Latina S.L., sociedad que en 2019 integró a Superstar Producciones S.L. y Mi Querida Señorita Producciones S.L.. De acuerdo con los registros más recientes, el conjunto de sus empresas suma cerca de dos millones y medio de euros en capital y cuenta con un equipo humano de más de 60 profesionales.

Por último, aunque no se sepa muy bien cómo se gestionarán sus cuidados, Los Javis tendrán que decidir quién se queda con sus mascotas, dos perritas adoptadas y que llevan por nombre Mary y Susi. Estos nombres no se eligieron al azar, sino que son un más que evidente guiño a las protagonistas de 'La Llamada', obra de teatro (y posterior película) que les valió el reconocimiento internacional.