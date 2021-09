Carmen Navarro: «La Reina Letizia me dijo que nunca se operaría»

Gente

Entrevista

Carmen Navarro fue la pionera en dar un cambio al mundo de la belleza y la estética. Y lo hizo a pesa de ciertas reticencias familiares, que poco a poco se percataron de que no era un entretenimiento de dama ociosa sino una verdadera vocación. Ha pasado el tiempo y mantiene la misma ilusión que cuando empezó en su propia casa sin cobrar y solo para las amigas. Lo más importante es la capacidad que ha tenido para evolucionar y convertirse también en empresaria de sus propios negocios. Mujer viajera, encontró en el Tíbet y Nepal fórmulas ancestrales tanto para la mente como para el cuerpo que aplica en sus centros. La meditación es uno de sus recursos diarios que le sirven para estar al cien por cien en todos los aspectos de su vida. Tiene la mejor agenda de Madrid pero nunca ha presumido de ella. Sí se conoce que la Reina Letizia fue una de sus clientas. Carmen Navarro la puso a punto para su boda igual que al resto de su familia. Pero la pandemia le tocó de lleno. Ha sabido salir adelante con mucho esfuerzo. Asegura que colocar la mente en positivo es importante. Ella lo llama programación.

–Fue pionera en cambiar el mundo de la estética.

–Así es. Lo que veía es que los resultados no eran los mejores y decidí cuidar el cuerpo holístico en su conjunto. Y sobre todo la parte emocional. Empecé a investigar y vi que todo estaba relacionado. Hice un primer curso muy interesante en el que se enfocaba la estética desde un punto de vista empresarial. Y después estudié marketing, comunicación y parcelas que creo sirven para enriquecerme, y de esa manera transmitir al equipo.

–Cambió la mentalidad.

–Lo que sé es que cuando alguien que entra en mis centros quiere algo, mi trabajo es resolvérselo. Antes, las esteticistas decían que no eran vendedoras y hacían lo que pedía la clienta. Eso no es. Ahora hace falta esa parcela de «coaching» para dirigir y obtener resultados óptimos.

–Durante un tiempo la Reina fue su clienta cuando era periodista y antes como Princesa de Asturias.

–Sí, venía porque Patricia, la mujer de su primo, trabajaba conmigo. Estuvo llevando la comunicación con la agencia de Rosi Martínez Burgos, y te diré que es el dinero mejor empleado, porque lo que no se cuenta parece como si no existiera. Doña Letizia venía al centro de Sagasta. Y un día me encuentro con la noticia de que es novia del Príncipe. Antes de la boda vino toda la familia, el padre, la madre y las dos hermanas para una puesta a punto.

16/09/21. Madrid. Pozuelo de Alarcón Carmen Navarro, esteticista. @ Cipriano Pastrano FOTO: CIPRI PASTRANO DELGADO La Razon

–¿Cómo se quedó cuando se enteró de la noticia?

–Impresionada. Venía dos veces por semana ya siendo novia de Don Felipe. Una de las veces coincidió con varias periodistas y, aunque entraba por otra puerta, se molestó. Era una tontería porque a ella nadie la veía. Alguna clienta como Ana Gamazo me decía: «Está la señora, ¿verdad? Conozco a los escoltas que vienen a nuestra finca». Dejó de venir cuando se operó la nariz. Me sorprendió, porque me aseguraba que nunca se operaría de nada. Me llamaba para decirme que le dolía la nariz y que en cuanto se la pasara venía a verme. La verdad es que está muy guapa.

–¿Eran entonces un «problema» sus visitas?

–No, pero yo tenía más estrés. Al principio los tratamientos los hacia yo hasta que la convencí de que una de las chicas era estupenda. Lo gracioso era que la preguntaba si yo era buena jefa.