Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, debuta con “Yerma”, espectáculo de Rafael Amargo

Gente

Teatro

Carla Vigo ha debutado en el teatro, y lo ha hecho de la mano de Rafael Amargo y sus espectúlo “Yerma”. La joven, siempre objeto de polémica por ser sobrina de la Reina Letizia, está estudiando Interpretación por lo que su debut sobre los escenarios supone un paso de gigante en su formación.

Ha sido el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo quien le ha brindado esta oportunidad desvelando, además, que las críticas han sido muy buenas: “Yo no iba a permitir que fueran malas, es una chica que está empezando, un personaje no difícil, vulnerable, a todo el mundo le ha encantado. Hombre si se estrena y le dan cinco horas con Mario, no, pero claro, hay que empezar una carrera, tiene 21 años, está bien, tiene cosas muy bonitas, es muy espontánea”.

Además, sobre la posible asistencia de los Reyes Felipe VI y Letizia al teatro, Amargo ha asegurado que serían muy bien recibidos: “Es su tía, es muy querida y comprometida, si sus majestades los reyes tienen que venir, han venido antes cuando no estaba la sobrina, ahora con más motivo”. Además confirma que hace unos días la joven estaba apenada por perderse el cumpleaños de su prima, Leonor: “el otro día fue el cumpleaños de Leonor y Carla no pudo ir porque estaba trabajando y decía ‘qué pena que no puedo estar con mi prima’. Ella está encantada, es muy receptiva, parece que no se da cuenta y luego lo hace”.

La intención de Amargo es cuidar y arropar a Carla Vigo, tanto que él mismo se autodenomina «tío y padrino» de la joven que tan solo tiene 20 años. Están ilusionados y tienen grandes planes por delante, tal y como se ha demostrado en las funciones en Fuente Vaqueros (Granada). Allí Amargo junto a un elenco de 12 bailarines, actores y músicos han demostrado su arte en vivo, siendo muchas las expectativas que el empresario ha puesto en el espectáculo.