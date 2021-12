Carla Vigo sorprende a sus seguidores al hablar de la muerte de su madre, Érika Ortiz

Gente

La joven promesa de la interpretación se ha sometido a un ‘Q&A’, un cuestionario por parte de sus seguidores al que ha llamado “Ronda de preguntas random”, donde ha abierto su corazón y ha sorprendido a sus casi 30.000 ‘followers’ con algunas sinceras confesiones, como es el caso de la muerte de su madre, Érika Ortiz, su sexualidad o sus inminentes planes para estas navidades.

El 7 de febrero de 2007 cambió para siempre su vida, cuando con tan solo seis años, Érika Ortiz decidió quitarse la vida en su apartamento de Madrid. Un tema que Carla Vigo ha tratado con sus seguidores, a los que ha confesado que aunque no la olvida, tiene “muy poquitos” recuerdos, “desgraciadamente”. Y ha desvelado que la muerte de una madre “no se supera, y menos de la forma que me pasó a mí. Aprendes a vivir con ello y se tarda mucho”.

La joven, que se considera a sí misma “demasiado buena”, también ha respondido a quienes le han preguntado si su tía, Doña Letizia, le ayuda económicamente: “No, la verdad. El dinero que tengo lo gano yo”. Carla confiesa que tampoco ha sentido “despreocupación” por parte de su familia materna.

“¿Cuándo supiste que eras bi?”, le peguntan sus seguidores, a lo que la actriz responde muy sincera: “Es algo que sientes, que no tienes que experimentar nada, simplemente lo sabes y ya está”. Y es que, según confiesa, en su familia respetan su sexualidad.

Carla Vigo no ha respondido si verá a sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, estas Navidades; pero sí que revela que pasará estas fechas tan especiales junto a la familia y amigos.