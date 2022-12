Amaia Montero reaparece y desvela cómo es su estado de salud: “No tengo fecha de vuelta”

Amaia Montero es una de las cantantes más queridas del país y su estado de salud ha tenido a todos sus fans con el alma en vilo después de que publicase una preocupante fotografía el pasado mes de octubre que hizo saltar todas las alarmas sobre un posible problema de salud. Ahora, después de haber sido dada de alta de la clínica en la que ha estado ingresada en Navarra y estar recuperándose en su casa, la artista ha concedido unas declaraciones a ‘Socialité' y ha desvelado cómo se encuentra en estos momentos.

Aitana, en su último concierto en Madrid, interpretó una de las canciones de Amaia Montero y la artista se siente muy agradecida por ese gesto y por todas las muestras de cariño que ha recibido desde que salió a la luz que estaba atravesando por un momento delicado de salud. “Un agradecimiento eterno siempre a mis fans, en estos momentos se siente más aún el amor. El amor lo puede todo” declaraba al programa de Mediaset.

Amaia Montero FOTO: Instagram Instagram

“Que la gente me quiera tanto que me llega al corazón” relataba emocionada, haciendo hincapié en todo el amor que ha sentido este tiempo no solo por sus fans, sino por todo el mundo, independientemente de ser seguidor o no de su música y su carrera. Ahora está centrada en su recuperación y no puede poner fecha de vuelta a los escenarios. “Ahora mismo estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta” afirmaba.

El pasado mes de octubre publicó una fotografía titulada con la frase que hizo saltar todas las alarmas de que podría estar pasando por una mala época: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido ¿de qué me sirve la vida?”. Desde entonces, todos los ojos han estado puestos en saber más sobre cómo evolucionaba la cantante después de su ingreso. Su hermana desveló en ‘Espejo Público’ que se encontraba mejor, tranquilizando a sus seguidores. Aún así, Amaia Montero está deseando que se publique su nuevo álbum y tiene toda la ilusión puesta en ese proyecto. “Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien” declaraba una fuente cercana a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.