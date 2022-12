La desgarradora carta de Ana Obregón en su Nochebuena más complicada: “Muero de pena”

Ana Obregón se enfrenta a su Navidad más triste. Es la tercera que va a pasar sin su hijo Aless, que falleció a causa de un cáncer, y la primera sin sus dos padres. Están siendo unos días muy complicados para la presentadora, que está rota de la pena y del dolor por las grandísimas ausencias de su vida. La actriz ha publicado en su perfil de Instagram una carta desgarradora en este día de Nochebuena dedicada a su retoño, al que tanto le gustaban estas fiestas tan especiales y familiares.

“Desde pequeñito te encantaba la Navidad, las luces, el árbol, los renos iluminados que poníamos en el jardín… Aún tengo ese gorro de Papá Noel que te acompañaba todo el día iluminando con tu alocada ternura y generosidad a todos los que estábamos a tu alrededor” comenzaba relatando la presentador en su mensaje. “Es mi primera Nochebuena sin papá, mamá y sin ti. Os pido que no os enfadéis conmigo si ya no puedo celebrarla nunca más… si muero de pena…” continuaba escribiendo Ana Obregón. Junto a estas tristísimas declaraciones, la presentadora ha acompañado la carta con un vídeo muy emotivo de numerosas fotos de su hijo y de su familia, en homenaje a sus seres queridos que, desgraciadamente, ya no están junto a ella.

“Estaré con mi cuerpo y mi alma sola en la tierra, pero como mi corazón emigró con el vuestro mañana adornaremos el cielo de bolas, pinos y luces de todos los colores. Daría mi vida por estar con vosotros. Os quiero más allá de la eternidad” terminaba diciendo en el emotivo mensaje. Al instante, la publicación se llenaba de multitud de mensajes de amor y de cariño para la presentadora en este día tan duro y triste para ella. Personalidades como Mar Saura o su representante y amiga Susana Uriburri han comentado el vídeo de Ana Obregón mostrando sus respetos.

Hace tan solo unos días, rota de dolor, confesaba como iba a pasar estas fechas. “Estoy sola. Me he organizado y me voy a ir a un sitio yo sola el día 23 de diciembre o el 24 por la mañana, así no pienso que es Nochebuena. Me cojo mi tren o mi avión, todavía no lo tengo decidido y estaré allí. No puedo pensar que es Nochebuena. Estas Navidades me faltan mis padres y mi hijo. No puedo” declaraba a la prensa. Aún así, va a sacar todas las fuerzas del mundo para presentar otra vez las Campanadas junto a Los Morancos en Televisión Española.