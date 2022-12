Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, da un paso al frente y se pronuncia sobre la polémica de su marido y Alba Carrillo

Alicia Peña ha sido la tercera en discordia del triángulo amoroso formado por Alba Carrillo y Jorge Pérez, su marido. Después de que saliese a la luz el affaire de la colaboradora de televisión y el ganador de ‘Supervivientes’ en la fiesta de la productora de ‘Unicorn’, la mujer del exguardia civil ha atravesado uno de sus momentos personales más delicados. Aún así, se ha posicionado siempre al lado de su marido y ha ido contra todos los que querían hacer daño a ella y a su familia.

Tanto Alicia Peña como Jorge Pérez, tras el revuelo mediático, optaron por guardar silencio y apartarse de los medios, hasta ahora. La coach ha reaparecido en sus redes sociales para lanzar un mensaje a todos sus seguidores y pronunciarse sobre todo lo sucedido. Siempre se han caracterizado por ser una familia muy unida e idílica y, en estas fechas que aproximan, van a seguir defendiendo la unidad familiar por encima de todo.

Alba Carrillo y Jorge Pérez en una imagen de abril de 2022 FOTO: USG GTRES

Ahora que la mujer de Jorge Pérez se ha sentido con fuerzas, ha hecho un directo a través de su cuenta de Instagram para felicitar las fiestas a todos sus seguidores y agradecer el cariño y apoyo recibido durante estas semanas. “Debido a la gravedad de lo que hemos sufrido y tras cuatro semanas sin pronunciarnos, queremos dar las gracias a todas las personas que nos habéis apoyado. “Nuestro único fin es que se respete nuestra intimidad y privacidad” decía agradecía a su comunidad virtual. Ella confía en la justicia y tienen un objetivo común, y así se lo ha hecho saber a todos sus followers tras la polémica. “Nos hemos rodeado de profesionales que nos han asesorado y apoyado y estamos muy agradecidos por su cercanía y comprensión para conseguir nuestro propósito: veracidad y justicia”, sentenciaba. Después, ha querido recalcar el papel fundamental que han jugado sus padres en todo este conflicto y, en especial, a su progenitora. “Si no es por ella, a veces no podíamos ni comer”, revelaba. Tras lo sucedido, Alicia Peña se encuentra preparada para retomar su vida y sus clases de coach. “Me siento preparada”, aseguraba a sus seguidores.

Mientras tanto, Jorge Pérez y Alba Carrillo también han optado por alejarse de los medios durante una temporada y recomponerse después de estar en el ojo del huracán mediático durante semanas. Isabel Rábago desvelaba que el ganador de ‘Supervivientes’ se encontraba “destrozado” por lo sucedido y la hija de Lucía Pariente se ha tomado un respiro para recuperarse de todo lo sucedido.