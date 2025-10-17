La Abogacía del Estado recurre la absolución de Ana Duato en el caso Nummaria: "El tribunal fue condescendiente e irracional"

El caso Nummaria vuelve a sacudir los cimientos judiciales y mediáticos del país. La Abogacía del Estado ha recurrido ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional la absolución de la actriz Ana Duato -conocida por su papel en Cuéntame cómo pasó- y de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, después de que ambos fueran exonerados en julio de los delitos fiscales por los que se les juzgó.

El recurso, presentado en nombre de la Agencia Tributaria, solicita que se anule la sentencia y se retrotraigan las actuaciones al momento previo a su dictado para emitir un nuevo fallo. El motivo, según el escrito, es que la valoración de las pruebas por parte del tribunal incurre en un "error manifiesto e irracional", contradiciendo los hechos declarados probados y vulnerando, según la acusación, "el derecho de la acusación particular a una resolución fundada en Derecho".

"Tratamiento paternalista"

La Abogacía sostiene que la resolución de la Audiencia Nacional incurre en un "tratamiento casi paternalista" hacia Duato, al presentarla -en sus palabras- "como una simple actriz aparentemente desprovista de comprensión o autonomía decisoria en materia económica". En cambio, el recurso subraya que la intérprete es "una persona adulta, formada y con larga trayectoria profesional", plenamente capaz de entender y asumir las decisiones financieras vinculadas a su actividad artística.

Ana Duato e Imanol Arias TVE

El escrito de la Abogacía hace hincapié en que la propia sentencia reconocía que Duato figuraba como socia y administradora de las empresas que gestionaban sus rendimientos, que "estuvo informada y participó en su constitución", y que incluso firmó personalmente un contrato de cesión de derechos de imagen. Para los servicios jurídicos del Estado, estos hechos descartan cualquier posibilidad de desconocimiento o ingenuidad.

El caso Nummaria, que durante años ha implicado a actores y productores de la industria audiovisual española, gira en torno a un presunto entramado fiscal diseñado por el asesor Fernando Peña para evitar la tributación de ingresos entre 2010 y 2016. Peña fue condenado a 80 años de cárcel por varios delitos contra la Hacienda Pública, aunque absuelto de haber sido cooperador necesario de los supuestos delitos atribuidos a Duato y Bernardeau.

En la misma sentencia, el actor Imanol Arias fue condenado a dos años y dos meses de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. La absolución de Duato, sin embargo, fue vista por muchos como un punto y aparte en el proceso. Ahora, con este nuevo movimiento de la Abogacía del Estado, la historia judicial de la actriz podría reabrirse, devolviendo al primer plano un caso que parecía cerrado, pero que vuelve -como en un buen guion- con un inesperado giro final.