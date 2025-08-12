El abogado del hombre que atropelló a Jaume Anglada recurre la prisión provisional: "No hay riesgo de fuga porque nació y creció en España"

El Juzgado de Instrucción nº 7 de Palma ordenó la semana pasada el ingreso en prisión provisional del conductor de 20 años que, durante la madrugada del viernes 8 de agosto, atropelló gravemente al cantante mallorquín Jaume Anglada, actualmente hospitalizado en el Hospital Universitari Son Espases. El chico se dio a la fuga y fue detenido por la policía pocas horas después, gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron a los agentes la matrícula del vehículo.

El joven se enfrenta a cargos por omitir el deber de socorro, provocar lesiones por imprudencia grave y conducir bajo los efectos del alcohol, ya que dio una tasa de 0,60 mg/l, según confirmaron a EFE fuentes judiciales.

En su declaración, el conductor reconoció tanto los hechos como que iba ebrio, y explicó que no vio “en ningún momento” a Anglada en su motocicleta. A sabiendas de que no es excusa, manifestó que se asustó tanto tras el accidente que su primer instinto fue huir, aunque admitió su fuga en la comisaría y, posteriormente, en el juzgado.

Ahora, su abogado, Pablo Juanico, ha revelado que ha recurrido la prisión provisional de su cliente para que pueda quedar en libertad a la espera del juicio. “Está arrepentido y sabe que ha cometido un error. Lo más importante para él es que Anglada se recupere, pero aunque él quiera asumir toda la responsabilidad, nosotros entendemos que deberá ser una vez que haya sentencia, y no ahora”, ha comenzado diciendo el letrado en “Espejo público”.

Preocupación máxima por Jaume Anglada: su último parte médico desde la UCI Europa Press

Ante el supuesto riesgo de fuga que se ha puesto sobre la mesa, atendiendo a los orígenes del detenido, Juanico recalca que no existe tal peligro porque su cliente “tiene a toda su familia aquí. Ha crecido y vivido en Mallorca. Él mismo reconoce los hechos y asume toda la responsabilidad, por lo que el riesgo de fuga queda neutralizado. Además, proponemos medidas como la retirada del pasaporte y, por supuesto, la del carné de conducir. También la prohibición de salir del territorio nacional, para demostrar que se encuentra a plena disposición de la Justicia”.

Por su parte, Anglada continúa ingresado en la UCI en coma inducido. El artista sufrió fracturas en la cadera, la mandíbula y las costillas, además de un traumatismo craneoencefálico agudo y la posterior extirpación del bazo. En este momento, se encuentra bajo vigilancia permanente, a la espera de su evolución en los próximos días.