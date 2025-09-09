El abogado Jesús Alexis Bethencourt desmiente el sobreseimiento del caso de la hija de Anabel Pantoja: "Quieren lavar su imagen"

El periodista Antonio Rossi aseguró este lunes en un programa de Telecinco que el caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez, investigados por las graves lesiones que llevaron a su hija a la UCI, se había sobreseído. Apuntaba, además, que se habían establecido una serie de medidas pese al archivo, como que debían llevar periódicamente al médico a la niña para evaluar su evolución.

Una información que el abogado Jesús Alexis Bethencourt desmiente categóricamente a LA RAZÓN. “Cuando yo vi aquello, acudí a las fuentes más directísimas que hay y, evidentemente, me desmienten la noticia”, asegura el letrado, que ha seguido muy de cerca el caso de Pantoja y Rodríguez.

De hecho, señala a quien esto escribe que “no hay ninguna novedad” en la investigación. Preguntando por una posible confusión por parte del periodista que anunció el sobreseimiento del caso, Bethencourt es tajante: “Mi opinión es que, ahora que Anabel Pantoja va a participar en el programa ‘Bailando con las estrellas’, desde la cadena quieren lavar su imagen”.

Insiste en que el procedimiento sigue su curso y desvela que incluso han llegado nuevos documentos que son clave en la investigación: “No solo sé que el caso no se ha sobreseído, sino que además todavía están pendientes de recibir más informes médicos, y hasta policiales. Estos casos no se archivan ni se sobreseen, sobre todo habiendo informes del hospital y del Instituto de Medicina Legal”.

Jesús Alexis Bethencourt, Anabel Pantoja y David Rodríguez en un montaje Mediaset/Gtres

Sobre el supuesto plazo de seis meses con el que contaban las autoridades para cerrar el caso, el abogado manifiesta: “Todo eso es mentira. Cuando terminen de practicar todas las pruebas, entonces la jueza concluye apertura de procedimiento abreviado o sobreseimiento, pero es bastante incrédulo pensar que va a concluir un sobreseimiento con esos informes brutales del hospital y del Instituto de Medicina Legal. Eso no se lo cree nadie”.

Bethencourt destaca lo contradictorio que suena en términos legales que un caso se haya archivado y que, al mismo tiempo, se hayan establecido medidas, como aseguraba Rossi: “Si el caso se archiva o se sobresee, se acabó y no pueden imponerse medidas. Si se ordena como medida, por ejemplo, llevar a la niña a revisiones forenses periódicas, es porque la causa sigue abierta”.

No es el abogado el único que ha desmentido que el caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez se haya sobreseído. Este mismo martes, un portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado que las diligencias previas por un presunto caso de malos tratos sobre la hija de Anabel Pantoja siguen en curso. Hasta la fecha, no se ha dictado ningún auto de sobreseimiento, ni provisional ni definitivo, tal y como ha detallado el órgano judicial competente, el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana, encargado del caso.