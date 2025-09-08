Los abogados de Lequio y Carlo Costanzia pendientes de lo que revele Mar Flores en su libro

Sus relaciones sentimentales con Mar Flores darían para escribir un par de libros. Alessandro Lecquio y Carlos Costanzia han dado orden a sus abogados para que analicen al detalle lo que esta mujer diga de ellos en esas memorias que saldrán al mercado el próximo miércoles, 10 de septiembre, por si tienen que tomar algún tipo de acciones legales.

Ni con uno ni con el otro, Mar acabó en franca cordialidad, y en una pequeña andanada ya se refiere a dos italianos que le hicieron mucho daño. "Di con dos personas vengativas, crueles y machistas". A buen entendedor pocas palabras bastan.

La relación de ambos con la socialite es inexistente, no cabe lugar a una armonía tras la tempestad del desamor. Carlo ha contraatacado con una frase tajante: "si yo sacara ciertos vídeos, Mar tendría que marcharse de España", un acoso de que está dispuesto a enfrentarse a su ex mujer en los tribunales si hace falta. Su guerra viene de muy atrás, exactamente desde 1996, años en el que tomaron caminos separados y empezaron un proceso judicial por la custodia de su hijo. Reproches mutuos, batallas mediáticas y batallas sin fin. El odio se nota en el ambiente.

En el caso de Lequio, aunque asegura que no le preocupa lo más mínimo lo que pueda contar de él en sus memorias, también lanza un "reinventa las cosas", tachándola de mentirosa. "Tiene una imaginación tan activa, y sin límites, que yo también podría escribir ficción".

El italiano asegura que "yo estaba muy enamorado de Mar y quería que dejara a Fernando Fernández Tapias. Por eso filtré una foto en la que aparecíamos besándonos. Cuando salieron aquellas imágenes de nosotros en una cama, el único soltero era yo. Ahora ella dice que también estaba soltera, y es mentira".