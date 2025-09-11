El abrazo de Ester Expósito y Paris Jackson con el que firman la paz

Fue todo un fenómeno viral en su momento. En junio del año pasado Paris Jackson y Ester Expósito coincidieron en el desfile de Desigual en Barcelona. Dos iconos en sus respectivos terrenos, que coinciden como divas de las redes sociales en calidad de influencers de inestimable poder a nivel mundial. Juntas protagonizaron un escándalo que estuvo en boca de todos durante días, que pululaba de cuenta a cuenta en las plataformas sociales hasta convertirlo en todo un fenómeno viral.

Y todo a consecuencia de un vídeo en el que la hija del desaparecido Michael Jackson ignorada descaradamente a la actriz. No dejó indiferente a nadie las mañas de la hija del cantante para no cruzar miradas con la intérprete de ‘Élite’, mientras ésta a su lado no podía disimular su incomodidad. Ahora han vuelto a coincidir en el mismo front row, aunque ahora se han mostrado ante las cámaras como si fuesen íntimas. También con una vengativa foto con la que han querido dar respuesta a sus ‘haters’.

Ester Expósito y Paris Jackson, el abrazo final

Desde la firma de moda han querido dar oportunidad a las estrellas de su último desfile en Barcelona para que lo hagan mejor que la anterior vez. Han sabido aprovecharla. Desde Desigual han apostado por hacer coincidir a la hija del Rey del Pop y la afamada actriz. Ya aprovecharon la ocasión pasada para lanzar al mercado dos camisetas, una que mostraba apoyo a Ester y otra para el equipo Paris.

Ahora han querido ver qué sucedía en un segundo duelo frente a las cámaras, pero las protagonistas se lo han tomado genial y se han mostrado muy cariñosas entre ellas. Si el año pasado no se dirigieron la palabra y evitaron en todo momento cruzar miradas, a pesar de estar sentadas al lado, ahora se han dado un efusivo abrazo nada más verse. Un gesto contundente con el que han acallado los rumores de enemistad entre ellas. Algo que han rematado con un selfie compartido por ambas en sus stories de Instagram en la que sacan su dedo corazón en tono jocoso mirando a cámara.

Paris Jackson y Ester Expósito Instagram

Ya Ester Expósito trató de defender el año pasado que nada le pasaba con Paris Jackson el año pasado: “No me puede parecer más absurda toda esta polémica. Es mentira y quiero que quede claro: esto no es más que un ejemplo de cómo las redes pueden ser demoniacas montando una competición entre mujeres y un mal rollo que nunca existió”, defendía la actriz. Explicó además qué sucedía en realidad y por qué se mostraba tan incómoda: “Estoy mirando más allá y estoy incómoda porque nos están grabando todo el rato, cinco personas con un móvil a un metro de distancia de nuestra cara”. Es más, reconocía que después “todo fue genial, de hecho, ella luego me siguió en redes y nos dimos like, o sea, no hay ningún tipo de tensión, al contrario”. Ahora han escenificado esa paz con un abrazo.